AC नहीं था फिर भी ठंडे रहते थे पुराने घर, जानिए आंगन और जालियों का साइंस

Traditional Indian House Cooling Techniques: गर्मी में घर को ठंडा रखने के लिए आज ज्यादातर लोग AC और कूलर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पुराने भारतीय घर बिना बिजली के भी अंदर से ठंडे रहते थे। इसकी वजह सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच थी। मोटी दीवारें, छोटे रोशनदान, बीच का खुला आंगन और जालीदार खिड़कियां घर के तापमान को नियंत्रित करती थीं। ये Traditional Indian House Cooling Techniques प्राकृतिक वेंटिलेशन और एयर फ्लो के सिद्धांतों पर आधारित थीं।