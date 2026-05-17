17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Benefits Of Abacus:  अबेकस सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि बच्चों के दिमाग के लिए है बेहतरीन कसरत 

How To Improve Child Memory: अबेकस बच्चों की मेमोरी, फोकस और मैथ्स स्किल बढ़ाने में मदद करता है। जानिए बच्चों के मानसिक विकास में Abacus सीखने के बड़े फायदे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

May 17, 2026

Benefits Of Abacus, How To Improve Child Memory

अबेकस के फायदे (representative image) | image credit gemini

Benefits Of Abacus For Kids: आजकल हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में तेज हो, जल्दी चीजें याद रखे और मैथ्स से डरने की बजाय उसमें रुचि ले। ऐसे में अबेकस (Abacus) बच्चों के मानसिक विकास के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह सिर्फ गिनती सिखाने वाला टूल नहीं बल्कि ब्रेन एक्सरसाइज की तरह काम करता है। नियमित अभ्यास से बच्चों की मेमोरी, फोकस, लॉजिकल थिंकिंग और कैलकुलेशन स्पीड बेहतर होती है।

गणित को आसान बनाता है अबेकस (Making Mathematics Easy)

अबेकस की मदद से बच्चे गणित के मुश्किल सवालों जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग को आसानी से हल करना सीख जाते हैं। इससे नंबरों के साथ खेलना उनके लिए मजेदार हो जाता है और गणित का डर खत्म हो जाता है।

बच्चों की मेमोरी और फोकस करता है मजबूत (Improving Concentration and Focus)

अबेकस का इस्तेमाल करते समय मोतियों को सही जगह पर रखना और गिनना होता है। इसके लिए बहुत ध्यान लगाने की जरूरत होती है। रोज अभ्यास करने से बच्चों का फोकस बढ़ता है, जो उनकी पढ़ाई में काम आता है।

याददाश्त तेज करता है (Sharpening the Memory)

अबेकस सीखते समय बच्चों को मोतियों की जगह और नंबर याद रखने होते हैं। इससे दिमाग की कसरत होती है और चीजों को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता बढ़ती है।

लॉजिकल थिंकिंग का विकास (Developing Logical Thinking)

यह बच्चों को रटने की बजाय समझकर सवालों को हल करना सिखाता है। वे नंबरों के बीच का संबंध समझते हैं, जिससे उनकी सोचने और समस्या को सुलझाने की क्षमता बेहतर होती है। अबेकस की प्रैक्टिस करने वाले बच्चे बिना पेन और पेपर के सही कैलकुलेशन कर लेते हैं।

क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बढ़ावा (Boosting Creativity and Imagination)

अबेकस सिर्फ गणितीय गणनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों की रचनात्मकता (Creativity) को भी बढ़ाने में मदद करता है। दरअसल, जब बच्चे अबेकस के मोतियों को देखकर दिमाग में उसकी छवि बनाते हैं, तो इससे उनके मस्तिष्क का दायां हिस्सा (Right Brain) सक्रिय होता है। यह हिस्सा विजुअलाइजेशन और कल्पनाशीलता के लिए जिम्मेदार होता है। लगातार अभ्यास से बच्चे की सोचने की क्षमता में नयापन आता है और वे हर समस्या को एक अलग और क्रिएटिव नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं।

आत्मविश्वास और एक्यूरेसी में बढ़ावा (Enhancing Confidence and Accuracy)

अबेकस सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे बच्चों में आत्मविश्वास आता है। जब बच्चे बिना कैलकुलेटर या पेन-पेपर के बड़े-बड़े नंबरों की गणना सेकंडों में और बिल्कुल सटीक (Accurate) करने लगते हैं, तो उनका खुद पर भरोसा बढ़ जाता है। क्लास में दूसरों से तेज जवाब देने पर मिलने वाली तारीफ उन्हें पढ़ाई में और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। यह बढ़ा हुआ आत्मविश्वास केवल गणित तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व और अन्य विषयों के परफॉर्मेंस में भी साफ दिखाई देने लगता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 May 2026 04:09 pm

Hindi News / Lifestyle News / Benefits Of Abacus:  अबेकस सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि बच्चों के दिमाग के लिए है बेहतरीन कसरत 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

AC नहीं था फिर भी ठंडे रहते थे पुराने घर, जानिए आंगन और जालियों का साइंस

Traditional Indian House Cooling Techniques, Bina AC Ke Ghar Thanda Kaise Rehte The
लाइफस्टाइल

How To Keep Children Happy: आज के समय में खुद को और बच्चों को खुश कैसे रखें? जानें क्या कहती है रिसर्च

How To Keep Children Happy,Khush Rehne Ka Tarika
लाइफस्टाइल

Fort Kochi Trip Plan: केरल की इस खूबसूरत जगह पर हुई है बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग

Fort Kochi Travel Guide,Fort Kochi Me Ghumne Ki Jagah
लाइफस्टाइल

कितना महंगा है संजय दत्त के रेस्टोरेंट का डिनर? जानें जेब पर कितना पड़ेगा असर और कैसा होगा फूड एक्सपीरियंस!

Alta Stella Restaurant, Alta Stella Restaurant Mumbai Review
लाइफस्टाइल

संडे का मजा होगा दोगुना, जब बनाएंगे कुमार विश्वास स्टाइल ‘आलू टमाटर की सब्जी’,नोट करें रेसिपी

Kumar Vishwas Aloo Tamatar Sabji Recipe,Kumar Vishwas Aloo Tamatar Ki Sabji Recipe
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.