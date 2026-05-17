Benefits Of Abacus:  अबेकस सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि बच्चों के दिमाग के लिए है बेहतरीन कसरत 

अबेकस के फायदे (representative image) | image credit gemini
Benefits Of Abacus For Kids: आजकल हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में तेज हो, जल्दी चीजें याद रखे और मैथ्स से डरने की बजाय उसमें रुचि ले। ऐसे में अबेकस (Abacus) बच्चों के मानसिक विकास के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह सिर्फ गिनती सिखाने वाला टूल नहीं बल्कि ब्रेन एक्सरसाइज की तरह काम करता है। नियमित अभ्यास से बच्चों की मेमोरी, फोकस, लॉजिकल थिंकिंग और कैलकुलेशन स्पीड बेहतर होती है।
अबेकस की मदद से बच्चे गणित के मुश्किल सवालों जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग को आसानी से हल करना सीख जाते हैं। इससे नंबरों के साथ खेलना उनके लिए मजेदार हो जाता है और गणित का डर खत्म हो जाता है।
अबेकस का इस्तेमाल करते समय मोतियों को सही जगह पर रखना और गिनना होता है। इसके लिए बहुत ध्यान लगाने की जरूरत होती है। रोज अभ्यास करने से बच्चों का फोकस बढ़ता है, जो उनकी पढ़ाई में काम आता है।
अबेकस सीखते समय बच्चों को मोतियों की जगह और नंबर याद रखने होते हैं। इससे दिमाग की कसरत होती है और चीजों को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता बढ़ती है।
यह बच्चों को रटने की बजाय समझकर सवालों को हल करना सिखाता है। वे नंबरों के बीच का संबंध समझते हैं, जिससे उनकी सोचने और समस्या को सुलझाने की क्षमता बेहतर होती है। अबेकस की प्रैक्टिस करने वाले बच्चे बिना पेन और पेपर के सही कैलकुलेशन कर लेते हैं।
अबेकस सिर्फ गणितीय गणनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों की रचनात्मकता (Creativity) को भी बढ़ाने में मदद करता है। दरअसल, जब बच्चे अबेकस के मोतियों को देखकर दिमाग में उसकी छवि बनाते हैं, तो इससे उनके मस्तिष्क का दायां हिस्सा (Right Brain) सक्रिय होता है। यह हिस्सा विजुअलाइजेशन और कल्पनाशीलता के लिए जिम्मेदार होता है। लगातार अभ्यास से बच्चे की सोचने की क्षमता में नयापन आता है और वे हर समस्या को एक अलग और क्रिएटिव नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं।
अबेकस सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे बच्चों में आत्मविश्वास आता है। जब बच्चे बिना कैलकुलेटर या पेन-पेपर के बड़े-बड़े नंबरों की गणना सेकंडों में और बिल्कुल सटीक (Accurate) करने लगते हैं, तो उनका खुद पर भरोसा बढ़ जाता है। क्लास में दूसरों से तेज जवाब देने पर मिलने वाली तारीफ उन्हें पढ़ाई में और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। यह बढ़ा हुआ आत्मविश्वास केवल गणित तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व और अन्य विषयों के परफॉर्मेंस में भी साफ दिखाई देने लगता है।
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