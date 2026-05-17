Benefits Of Abacus:  अबेकस सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि बच्चों के दिमाग के लिए है बेहतरीन कसरत 

अबेकस सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे बच्चों में आत्मविश्वास आता है। जब बच्चे बिना कैलकुलेटर या पेन-पेपर के बड़े-बड़े नंबरों की गणना सेकंडों में और बिल्कुल सटीक (Accurate) करने लगते हैं, तो उनका खुद पर भरोसा बढ़ जाता है। क्लास में दूसरों से तेज जवाब देने पर मिलने वाली तारीफ उन्हें पढ़ाई में और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। यह बढ़ा हुआ आत्मविश्वास केवल गणित तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व और अन्य विषयों के परफॉर्मेंस में भी साफ दिखाई देने लगता है।