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कितना महंगा है संजय दत्त के रेस्टोरेंट का डिनर? जानें जेब पर कितना पड़ेगा असर और कैसा होगा फूड एक्सपीरियंस!

Sanjay Dutt Restaurant Alta Stella Review: क्या एक मिडिल क्लास आदमी बजट बिगाड़े बिना अभिनेता संजय दत्त के रेस्टोरेंट 'Alta Stella' में लंच कर सकता है या नहीं, और वहां खाने का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? आइए जानते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

May 17, 2026

Alta Stella Restaurant, Alta Stella Restaurant Mumbai Review

संजय दत्त रेस्टोरेंट “अल्टा स्टेला” रिव्यू (file photo)| image credit instagram- altastellamumbai

Alta Stella Restaurant Mumbai Review: यूट्यूबर अनीशा दीक्षित (Anisha Dixit), जिनके यूट्यूब चैनल @rickshawali पर 3.56M सब्सक्राइबर्स हैं, ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के रेस्टोरेंट 'अल्टा स्टेला' (Alta Stella) का रिव्यू किया है। मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित यह बेहद शानदार और आलीशान रूफटॉप रेस्टो-बार एक ऊंची बिल्डिंग के 30वें फ्लोर पर है। यहां पहुंचने के लिए आपको दो लिफ्ट बदलनी पड़ती हैं। यहां से दिखने वाला मुंबई शहर का नजारा कमाल का है। लेकिन क्या यह रेस्टोरेंट जितना दिखने में खूबसूरत है, इसका खाना भी उतना ही लाजवाब है? और क्या यह एक मिडिल क्लास आदमी की जेब के लिए बजट-फ्रेंडली है? आइए जानते हैं।

कैसा था मॉकटेल का स्वाद? (How Was The Taste Of The Mocktail?)

अनीशा दीक्षित ने इस रेस्टोरेंट में 4 सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वेजिटेरियन डिशेज और 1 मॉकटेल ऑर्डर की। सबसे पहले बात करते हैं मॉकटेल की, जिसका प्रेजेंटेशन काफी यूनिक और क्रिएटिव था। देखने में यह बेहद खूबसूरत थी और इसे देखकर मैक्स क्रिएटिविटी की याद आ रही थी। हालांकि, अगर स्वाद की बात करें, तो यह बहुत ही सिंपल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक थी, जिसमें कुछ बहुत ज्यादा खास या अलग टेस्ट नहीं था। कुल मिलाकर, इस ड्रिंक में फ्लेवर से ज्यादा इसके प्रेजेंटेशन पर ध्यान दिया गया था।

दिखने में शानदार पर टेक्सचर में फेल रहा गियोसा (Truffle Mushroom Gyoza Looked Great But Lacked Texture)

मॉकटेल के बाद टेबल पर आया 'ट्रफल एंड वाइल्ड मशरूम गियोसा'। दिखने में यह डिश इतनी लाजवाब थी कि सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए इसे 10 में से 10 नंबर दिए जा सकते थे। इसके साथ मासम करी (Massaman Curry) का कॉम्बिनेशन सर्व करना एक बहुत ही बढ़िया आइडिया था। लेकिन इसे खाने के बाद थोड़ी निराशा हुई। यह गियोसा बिल्कुल भी चबाने लायक नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट और गीला-गीला सा था। स्वाद तो इसका अच्छा था, लेकिन टेक्सचर पूरी तरह गायब था। इसलिए स्वाद के मामले में इसे 10 में से सिर्फ 6 नंबर ही दिए।

संजय दत्त का फेवरेट वड़ा पाव (Testing Sanjay Dutt's Favorite Vada Pav)

रेस्टोरेंट के स्टाफ के मुताबिक, 'अल्टा स्टेला वड़ा पाव' खुद संजय दत्त का सबसे पसंदीदा खाना है। यह देखने में आम वड़ा पाव जैसा नहीं था, बल्कि इसका एक बेहद लग्जरी एडिशन था। दिखने में यह बहुत कूल और स्टाइलिश लग रहा था, लेकिन इसे खाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। पहले इसे काटना पड़ता है, फिर खुद असेंबल करना पड़ता है और तब जाकर समझ आता है कि इसे कैसे खाएं। इसका वड़ा काफी सॉफ्ट था, लेकिन इसे खाने में मसाले से ज्यादा पाव का स्वाद आ रहा था। इसलिए इसे 10 में से 7.5 नंबर दिए गए।

लेपर्ड प्रिंट क्रस्ट वाला सौगी प्रिमावेरा पिज्जा (The Disappointing Soggy Base Of Primavera Pizza)

अगली डिश थी 'प्रिमावेरा पिज्जा'। यह एक वुड-फायर्ड ओवन पिज्जा था, जिसका क्रस्ट लेपर्ड प्रिंट जैसा दिखाई दे रहा था। इसके ऊपर की टॉपिंग्स काफी कलरफुल और मजेदार थीं और बेस पर मरीनारा सॉस का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस पिज्जा का बेस बिल्कुल अच्छा नहीं था। पिज्जा बेस में जो एक करकुरापन होना चाहिए, वो पूरी तरह गायब था और यह बहुत ज्यादा सौगी था। इसे खाकर असली पिज्जा वाली फीलिंग नहीं आई, इसलिए इसे 10 में से 6.5 नंबर मिले।

लाइव ब्लो टॉर्च के साथ चेना एंड पॉट चीजकेक (The Beautiful Presentation Of Chena And Pot Cheesecake)

आखिर में बारी आई डेजर्ट की, जिसमें 'चेना एंड पॉट चीजकेक' सर्व किया गया। यह दिखने में सुपर क्यूट था। शेफ ने इसे टेबल पर लाकर ब्लो टॉर्च से लाइव हीट दी, जो देखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा था। इस चीजकेक का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी था। हालांकि यह स्वाद में बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, लेकिन खाने में काफी मजेदार और टेस्टी था। इसलिए इसे 10 में से 8 नंबर मिले।

क्या यह बजट फ्रेंडली है? (The Final Bill Value And Verdict On Price)

इन 5 आइटम्स का कुल बिल ₹3,711 आया। इस कीमत को देखते हुए यह रेस्टोरेंट किसी मिडिल क्लास परिवार के लिए बजट-फ्रेंडली नहीं हैं लेकिन एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए यहां जा सकते हैं। अनीशा दीक्षित के अनुसार, दिखने में और सोशल मीडिया पर अच्छी फोटोज व रील्स पोस्ट करने के लिए यह जगह सही है। लेकिन अगर सिर्फ खाने के स्वाद के लिए आप जा रहे हैं तो आपके उम्मीदों पर यह उतना खरा नहीं उतरेगा।

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Published on:

17 May 2026 10:44 am

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