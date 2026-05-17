कितना महंगा है संजय दत्त के रेस्टोरेंट का डिनर? जानें जेब पर कितना पड़ेगा असर और कैसा होगा फूड एक्सपीरियंस!

Alta Stella Restaurant Mumbai Review: यूट्यूबर अनीशा दीक्षित (Anisha Dixit), जिनके यूट्यूब चैनल @rickshawali पर 3.56M सब्सक्राइबर्स हैं, ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के रेस्टोरेंट 'अल्टा स्टेला' (Alta Stella) का रिव्यू किया है। मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित यह बेहद शानदार और आलीशान रूफटॉप रेस्टो-बार एक ऊंची बिल्डिंग के 30वें फ्लोर पर है। यहां पहुंचने के लिए आपको दो लिफ्ट बदलनी पड़ती हैं। यहां से दिखने वाला मुंबई शहर का नजारा कमाल का है। लेकिन क्या यह रेस्टोरेंट जितना दिखने में खूबसूरत है, इसका खाना भी उतना ही लाजवाब है? और क्या यह एक मिडिल क्लास आदमी की जेब के लिए बजट-फ्रेंडली है? आइए जानते हैं।