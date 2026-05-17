गैस चूल्हा बंद होने पर भी लीक हो सकता है कैंसर फैलाने वाला केमिकल, नई रिसर्च में दावा

इस रिसर्च में एक और बड़ी बात सामने आई है। रिसर्च के दौरान किए गए टेस्ट में 40% चूल्हों में तब भी गैस लीक हो रही थी, जब वे पूरी तरह से बंद थे। जब वैज्ञानिकों ने इस लीक की रफ्तार और बेंजीन के लेवल को एक साथ मिलाकर इसका हिसाब लगाया, तो पता चला कि लगभग 9% घरों में बेंजीन का लेवल यूरोपियन यूनियन (EU) की तय सालाना लिमिट (1.6 ppbv) से कहीं ज्यादा था। लंदन के एक घर में तो यह लेवल सबसे ज्यादा (22 ppbv) पाया गया, जो कि बेहद खतरनाक है।