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गैस चूल्हा बंद होने पर भी लीक हो सकता है कैंसर फैलाने वाला केमिकल, नई रिसर्च में दावा

Gas Stove Se Cancer Ka Khatra: एक नई रिसर्च में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि गैस चूल्हे बंद होने पर भी एक ऐसा खतरनाक केमिकल लीक करते हैं, जिससे कैंसर का खतरा हो सकता है।

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भारत

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Priyambada yadav

May 17, 2026

Gas Stove Cancer Risk Study, Gas Stove Se Cancer Ka Khatra

गैस चूल्हे से कैंसर का खतरा (representative image) | image credit gemini

Gas Stove Cancer Risk Study: घर में इस्तेमाल होने वाले गैस चूल्हे को लेकर एक नई खबर सामने आई है। रिसर्च के मुताबिक, कुछ गैस चूल्हे बंद होने पर भी एक ऐसा खतरनाक केमिकल लीक करते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। यह जानकारी रिसर्च पेपर 'Environmental Research Letters' में प्रकाशित है।

आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से:

गैस में मिला खतरनाक केमिकल (Dangerous Chemical Found in Consumer-Grade Gas)

वैज्ञानिकों ने यूके (UK), नीदरलैंड्स (Netherlands) और इटली (Italy) के घरों में सप्लाई होने वाली नेचुरल गैस की जांच की। इस स्टडी के लिए सात अलग-अलग शहरों से गैस के सैंपल लिए गए थे।

जांच में पाया गया कि इस गैस में बेंजीन (benzene) नामक केमिकल मौजूद है। बेंजीन एक जाना-माना कार्सिनोजेन (carcinogen) है, यानी एक ऐसा तत्व जिससे कैंसर होने का खतरा रहता है। इसे खास तौर पर ब्लड कैंसर/ल्यूकेमिया (leukemia) से जोड़कर देखा जाता है।

बंद होने पर भी लीक होती है गैस (Stoves Leak Gas Even When Switched Off)

इस रिसर्च में एक और बड़ी बात सामने आई है। रिसर्च के दौरान किए गए टेस्ट में 40% चूल्हों में तब भी गैस लीक हो रही थी, जब वे पूरी तरह से बंद थे। जब वैज्ञानिकों ने इस लीक की रफ्तार और बेंजीन के लेवल को एक साथ मिलाकर इसका हिसाब लगाया, तो पता चला कि लगभग 9% घरों में बेंजीन का लेवल यूरोपियन यूनियन (EU) की तय सालाना लिमिट (1.6 ppbv) से कहीं ज्यादा था। लंदन के एक घर में तो यह लेवल सबसे ज्यादा (22 ppbv) पाया गया, जो कि बेहद खतरनाक है।

क्या सभी को है इसका खतरा? (Is Everyone at Risk from Gas Stove Leaks?)

इस रिसर्च का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर घर का गैस चूल्हा आपके लिए खतरनाक ही है। यह स्टडी कुछ खास पैमानों और मॉडलिंग पर आधारित है। असल में खतरा इस बात पर निर्भर करता है कि आपके घर के चूल्हे से गैस कितनी लीक हो रही है, घर में वेंटिलेशन यानी हवा के आने-जाने की (ventilation) क्या व्यवस्था है, और आपके इलाके में सप्लाई होने वाली गैस में केमिकल्स की मात्रा कितनी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख पूरी तरह से वैज्ञानिक रिसर्च पेपर और इंटरनेट पर उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना और जागरूकता बढ़ाना है।

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Published on:

17 May 2026 07:04 am

Hindi News / Lifestyle News / गैस चूल्हा बंद होने पर भी लीक हो सकता है कैंसर फैलाने वाला केमिकल, नई रिसर्च में दावा

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