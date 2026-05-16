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बाजार से आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे, जब शेफ रणवीर बरार स्टाइल में घर पर बनाएंगे Mango Kulfi Falooda

Mango Kulfi Falooda Kaise Banaye: अगर आप सिर्फ आम खाकर बोर हो गए हैं या फिर इस संडे स्पेशल में आम से कुछ बनाने का सोच रहे हैं, तो आप यहां बताए गए तरीके से मैंगो कुल्फी फालूदा बना सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

May 16, 2026

Mango Kulfi Falooda Recipe, Mango Kulfi Falooda Kaise Banaye

मैंगो कुल्फी फालूदा रेसिपी (representative image)| image credit gemini

Mango Kulfi Falooda Recipe: गर्मियों का मौसम आते ही हमेशा कुछ ठंडा-ठंडा और मीठा खाने का मन होता है। ऐसे में ज्यादातर लोग बाजार से आइसक्रीम मंगाकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इस संडे कुछ स्पेशल और टेस्टी घर पर ही बनाने की सोच रहे हैं, तो शेफ रणवीर बरार की बताई गई मैंगो कुल्फी और फालूदा की रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि घर पर एकदम आसान तरीके से टेस्टी मैंगो कुल्फी और फालूदा कैसे बनाएं।

मैंगो कुल्फी और फालूदा बनाने की सामग्री (Mango Kulfi & Falooda Ingredients)

फालूदा तैयार करने के लिए सामाग्री (Ingredients for Falooda)

  • 3 कप पानी
  • 1 कप कॉर्नस्टार्च (आरारोट)
  • बर्फ मिला हुआ एकदम ठंडा पानी

कुल्फी मिक्सचर के लिए सामग्री (Ingredients for Kulfi Mixture)

  • 5 आम (छिले और कटे हुए)
  • 1 कप कंडेंस्ड मिल्क
  • 1 कप रबड़ी

मैंगो कुल्फी सजाने के लिए सामग्री (Ingredients for Assembling Mango Kulfi)

  • आम (छिला और स्लाइस में कटा हुआ)
  • बादाम (बारीक कटे हुए)
  • तैयार की हुई मैंगो कुल्फी
  • तैयार किया हुआ फालूदा
  • रोज सिरप (गुलाब का शरबत)
  • सब्जा के बीज (भीगे हुए)
  • कंडेंस्ड मिल्क
  • पिस्ता (ब्लांच और बारीक कटे हुए)

मैंगो फालूदा सजाने के लिए सामग्री (Ingredients for Mango Falooda)

  • 2 बड़े चम्मच रोज सिरप
  • तैयार किया हुआ फालूदा सेव
  • आम के टुकड़े
  • 1 बड़ा चम्मच सब्जा के बीज (भीगे हुए)
  • ठंडा दूध
  • बादाम (बारीक कटे हुए)
  • तैयार की हुई मैंगो कुल्फी
  • 1 बड़ा चम्मच टूटी-फ्रूटी

गार्निश के लिए सामग्री (Ingredients for Garnish)

  • बादाम - बारीक कटे हुए
  • पुदीने की पत्ती-2-3
  • आम- 1 स्लाइस में कटा हुआ
  • पिस्ता- 5-6 बारीक कटे हुए

मैंगो कुल्फी और फालूदा बनाने का तरीका (How to Make Mango Kulfi & Falooda)

फालूदा सेव बनाने की विधि (Step-by-Step Falooda Sev Recipe)

स्टेप 1: सबसे पहले एक बर्तन में पानी और कॉर्नस्टार्च डालें। इसे चम्मच या व्हिस्कर की मदद से अच्छी तरह मिला लें ताकि इसमें कोई गुठलियां (lumps) न रहें।

स्टेप 2: अब इस मिक्चर को मध्यम से धीमी आंच पर गैस पर रखें। इसे लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट तक पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा और ट्रांसपेरेंट (आर-पार दिखने वाला) न हो जाए।

स्टेप 3: इस गर्म मिक्सचर को तुरंत फालूदा मेकर (सेव बनाने वाले सांचे) में डालें और पहले से तैयार रखे बर्फ के ठंडे पानी में सीधे दबाते हुए सेव निकाल लें।

स्टेप 4: फालूदा सेव को सही शेप और परफेक्ट टेक्सचर देने के लिए इसे थोड़ी देर के लिए पानी के साथ ही फ्रिज में रख दें।

कुल्फी मिक्सचर बनाने की विधि (Step-by-Step Mango Kulfi Recipe)

स्टेप 1: एक बड़े कटोरे में कटे हुए आम, कंडेंस्ड मिल्क और रबड़ी डालें। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छी तरह ब्लेंड करके एकदम बारीक और स्मूथ पेस्ट बना लें।

स्टेप 2: इस गाढ़े मैंगो मिक्सचर को कुल्फी के सांचे (मोल्ड) में भरें और सेट होने के लिए 6-7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें।

स्टेप 3: जब कुल्फी अच्छे से जम जाए, तो इसे फ्रीजर से निकाल कर आगे के इस्तेमाल के लिए रख लें।

मैंगो कुल्फी सर्व करने का तरीका (How to Serve Mango Kulfi)

स्टेप 1: एक सर्विंग प्लेट लें। उस पर आम के स्लाइस और थोड़े से कटे हुए बादाम रखें, फिर उसके ऊपर तैयार की हुई ठंडी-ठंडी मैंगो कुल्फी रखें।

स्टेप 2: अब कुल्फी के ऊपर तैयार फालूदा सेव डालें और ऊपर से थोड़ा सा रोज सिरप डालें। आखिर में इसे सब्जा के बीज, कंडेंस्ड मिल्क और बारीक कटे पिस्ते से सजाकर ठंडा-ठंडा परोसें।

मैंगो फालूदा सर्व करने का तरीका (How to Serve Mango Falooda)

स्टेप 1: एक सर्विंग ग्लास लें और सबसे पहले उसमें नीचे रोज सिरप डालें। इसके बाद इसमें तैयार फालूदा सेव, आम के टुकड़े और भीगे हुए सब्जा के बीज डालें।

स्टेप 2: अब ग्लास में ऊपर से ठंडा दूध, थोड़े कटे हुए बादाम, तैयार मैंगो कुल्फी का एक पीस और टूटी-फ्रूटी डालें।

स्टेप 3: आखिर में इसे कटे हुए बादाम, पिस्ता, पुदीने की पत्ती और आम के स्लाइस से गार्निश करें। आपका मजेदार मैंगो फालूदा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है।

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Published on:

16 May 2026 03:23 pm

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