बाजार से आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे, जब शेफ रणवीर बरार स्टाइल में घर पर बनाएंगे Mango Kulfi Falooda

Mango Kulfi Falooda Recipe: गर्मियों का मौसम आते ही हमेशा कुछ ठंडा-ठंडा और मीठा खाने का मन होता है। ऐसे में ज्यादातर लोग बाजार से आइसक्रीम मंगाकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इस संडे कुछ स्पेशल और टेस्टी घर पर ही बनाने की सोच रहे हैं, तो शेफ रणवीर बरार की बताई गई मैंगो कुल्फी और फालूदा की रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि घर पर एकदम आसान तरीके से टेस्टी मैंगो कुल्फी और फालूदा कैसे बनाएं।