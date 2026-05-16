अब एक्सपायरी डेट मिटने पर दवाई फेंकने की जरूरत नहीं! इस आसान ट्रिक से सेकंडों में लगाएं पता

दवाई के पत्ते से डेट मिट जाने पर आप अपने स्मार्टफोन की मदद से मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी से लेकर दवाई से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल, लगभग सभी दवाइयों के पत्तों पर एक बारकोड (Barcode) या क्यूआर कोड (QR Code) बना होता है, जिसमें दवाई से जुड़ी हर जरूरी जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज होती है। इसके लिए आपको दिए हुए क्यूआर कोड स्कैन करना है। इसके बाद आप आसानी से जान पाएंगे कि वह दवाई अभी इस्तेमाल करने लायक है या नहीं।