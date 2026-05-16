क्या गर्मी में बिजली बिल अधिक आ रहा है? इन 9 गलतियों को सुधारने से बिल आएगा कम! 

अक्सर लोग समझते हैं कि स्विच बोर्ड में लगे लाल इंडिकेटर बिजली ज्यादा खाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। ये एलईडी आधारित इंडिकेटर पूरे दिन में सिर्फ 7-12 वॉट बिजली ही लेते हैं, जिसका महीने भर का खर्च मात्र 15 से 25 रुपये या कम या अधिक आ सकता है। इन्हें हटाने के बजाय बड़े उपकरणों जैसे एसी और फ्रिज की स्टार रेटिंग पर ध्यान देना और इस्तेमाल न होने पर टीवी या कंप्यूटर का मेन प्लग निकाल देना यानी स्टैंडबाय पावर बचाना बिल कम करने में ज्यादा मददगार होता है।