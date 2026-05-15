China Rose : फूल नहीं, शी जिनपिंग ने ट्रंप को दिए ‘गुलाब के बीज’, इस डिप्लोमैटिक गिफ्ट के पीछे क्या है राज?

Why Xi Jinping Gifted China Rose Seeds to Trump: बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस हाई-प्रोफाइल मीटिंग में व्यापार और ग्लोबल शांति जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान शी जिनपिंग का ट्रंप को चीनी गुलाब के बीज गिफ्ट करना एक ऐसा खास पल था, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है।