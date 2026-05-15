Migraine Yoga : माइग्रेन के दर्द से राहत के लिए ये हैं 6 योग, आयुष मंत्रालय ने फोटो के साथ समझाया करने का तरीका

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी आयुष मंत्रायल की सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना और शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है। इसे किसी बीमारी के उपचार या डॉक्टरी सलाह के रूप में न लें। अपनी जीवनशैली या आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक या संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।