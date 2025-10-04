Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Migraine Pain: लगातार माइग्रेन और सिरदर्द, जानें कौन सी गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत?

Migraine Pain Causes: लगातार सिरदर्द और माइग्रेन सिर्फ आम तकलीफ नहीं है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य में किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 04, 2025

Migraine pain, Migraine pain causes, Chronic migraine, Headache causes, Migraine symptoms, Migraine and neurological disorders,

लगातार माइग्रेन और सिरदर्द हो सकता है इस बीमारी का संकेत। (Image Source: patrika.com)

Headache Causes: कुछ लोगों को अक्सर सिरदर्द की परेशानी होती है और वे अक्सर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। कई बार ये सिरदर्द नॉर्मल होता है। लेकिन, कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जहां आपका सिरदर्द किसी गंभीर कारण का संकेत हो सकता है और आपको किसी विशेषज्ञ से जांच करवाना पड़ सकता है।

डॉक्टर ने बताई वजह

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डॉ. मायरो सिरदर्द से जुड़े कई चेतावनी संकेतों का वर्णन करते हैं जो गंभीर अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों का संकेत हो सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रोजाना होने वाला सिरदर्द, जिसे अक्सर तनाव या माइग्रेन समझ लिया जाता है, संभवत, ट्यूमर का लक्षण हो सकता है।

डॉक्टर ने क्या कहा

वीडियो की शुरुआत एक महिला के एक सिले हुए वीडियो से होती है, जिसमें वो सिरदर्द की बात करती है। इसके बाद डॉ. मायरो कहते हैं कि अचानक, जिंदगी का सबसे बुरा सिरदर्द, 50 की उम्र के बाद नए सिरदर्द होना, और कुछ अन्य समस्याएं गंभीर खतरे का संकेत हैं। आइए जानते हैं कि ये सिरदर्द क्यों होता है।

फटा हुआ एन्यूरिज्म

एनेस्थिसियोलॉजिस्ट के अनुसार, अचानक, जिंदगी का सबसे बुरा सिरदर्द, एन्यूरिज्म के फटने का एक सामान्य संकेत हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी की ऐसे में तुरंत अस्पताल जाएं।

50 की उम्र में सिरदर्द

डॉ. मायरो के अनुसार, अगर आपको 50 की उम्र के बाद सिरदर्द होने लगे, तो यह सामान्य नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया, इसकी जांच जरूर करवाएं।

तंत्रिका संबंधी परिवर्तन

अगर आपको अचानक तंत्रिका संबंधी बदलाव महसूस होने लगें, जैसे संतुलन बिगड़ना, दृष्टि में बदलाव, या शब्द समझने में कठिनाई, ते ये चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। इसलिए, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए।

सुबह का सिरदर्द

डॉ. मायरो के अनुसार, सुबह के समय होने वाला सिरदर्द या लेटने पर बढ़ जाने वाला सिरदर्द अक्सर खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ने का संकेत होता है, जो सिस्ट या ट्यूमर का कारण हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Sinus Vs Migraine Headache: एक जैसे नहीं हैं दोनों, साइनस और माइग्रेन के दर्द में छिपा है अंतर, समझिए
स्वास्थ्य

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health news

Updated on:

04 Oct 2025 02:18 pm

Published on:

04 Oct 2025 02:17 pm

Hindi News / Health / Migraine Pain: लगातार माइग्रेन और सिरदर्द, जानें कौन सी गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Doctors Bad Handwriting : डॉक्टर की राइटिंग खराब क्यों, 3 डॉक्टर्स की जुबानी सुनिए, कोर्ट के फैसले के बाद सुधार की उम्मीद

Doctors Bad Handwriting reason, Doctors Bad writing, Doctors Bad Handwriting meme, Doctors Bad Handwriting Photo,
Patrika Special News

Akshay Kumar Health: तीन बार इस भयंकर बीमारी से लड़कर जीते अक्षय कुमार, फिर ऐसे हुए फिट

Akshay Kumar wellness journey, early dinner, Akshay Kumar fitness tips,
स्वास्थ्य

Pollution Effect Heart: दिल के लिए प्रदूषण बना ‘साइलेंट किलर’, हर साल लाखों मौत, बचाव के लिए बदलें ये आदतें

AIR Pollution,Air pollution heart disease risk,Stroke caused by air pollution
लाइफस्टाइल

पेरेंट्स सावधान! 2 साल से कम बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं Cough Syrups, Health Ministry ने जारी की चेतावनी

Health Ministry Advisory
स्वास्थ्य

सावधान! कम उम्र में बड़ा खतरा, गुदा से खून बहना हो सकता है Colorectal Cancer का इशारा

Colorectal Cancer Risk,colorectal cancer,rectal bleeding,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.