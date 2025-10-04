Migraine Pain: लगातार माइग्रेन और सिरदर्द, जानें कौन सी गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत?

लगातार माइग्रेन और सिरदर्द हो सकता है इस बीमारी का संकेत। (Image Source: patrika.com)
Headache Causes: कुछ लोगों को अक्सर सिरदर्द की परेशानी होती है और वे अक्सर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। कई बार ये सिरदर्द नॉर्मल होता है। लेकिन, कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जहां आपका सिरदर्द किसी गंभीर कारण का संकेत हो सकता है और आपको किसी विशेषज्ञ से जांच करवाना पड़ सकता है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डॉ. मायरो सिरदर्द से जुड़े कई चेतावनी संकेतों का वर्णन करते हैं जो गंभीर अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों का संकेत हो सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रोजाना होने वाला सिरदर्द, जिसे अक्सर तनाव या माइग्रेन समझ लिया जाता है, संभवत, ट्यूमर का लक्षण हो सकता है।
वीडियो की शुरुआत एक महिला के एक सिले हुए वीडियो से होती है, जिसमें वो सिरदर्द की बात करती है। इसके बाद डॉ. मायरो कहते हैं कि अचानक, जिंदगी का सबसे बुरा सिरदर्द, 50 की उम्र के बाद नए सिरदर्द होना, और कुछ अन्य समस्याएं गंभीर खतरे का संकेत हैं। आइए जानते हैं कि ये सिरदर्द क्यों होता है।
एनेस्थिसियोलॉजिस्ट के अनुसार, अचानक, जिंदगी का सबसे बुरा सिरदर्द, एन्यूरिज्म के फटने का एक सामान्य संकेत हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी की ऐसे में तुरंत अस्पताल जाएं।
डॉ. मायरो के अनुसार, अगर आपको 50 की उम्र के बाद सिरदर्द होने लगे, तो यह सामान्य नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया, इसकी जांच जरूर करवाएं।
अगर आपको अचानक तंत्रिका संबंधी बदलाव महसूस होने लगें, जैसे संतुलन बिगड़ना, दृष्टि में बदलाव, या शब्द समझने में कठिनाई, ते ये चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। इसलिए, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए।
डॉ. मायरो के अनुसार, सुबह के समय होने वाला सिरदर्द या लेटने पर बढ़ जाने वाला सिरदर्द अक्सर खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ने का संकेत होता है, जो सिस्ट या ट्यूमर का कारण हो सकता है।
