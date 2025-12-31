Cancer Cause: बिना भूख के ज्यादा खाते हैं? सावधान! आपको हो सकती है ये खतरनाक बीमारी

cancer cause (image- gemini AI)
Cancer Cause: आप सब लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि ज्यादा धूम्रपान करना कैंसर का कारक होता है। लेकिन क्या आप लोगों को यह बात पता है कि जरूरत से ज्यादा या कहें कि भूख से ज्यादा खाना आपको कैंसर का रोगी बना सकता है? यह बात चौंकाने वाली है क्योंकि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भला खाने से कैंसर कैसे हो सकता है? अब इस बात को आप दोबारा पढ़िए, दरअसल खाने से कैंसर नहीं होता बल्कि 'ओवरईटिंग' यानी जरूरत से ज्यादा बिना भूख के खाने से कैंसर का खतरा बढ़ता है। जी हां, यह बात कैंसर विशेषज्ञों द्वारा बताई गई है।
अभी हाल ही में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. तरंग कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में यह जानकारी साझा की है कि अगर आप भूख से ज्यादा खाते हैं तो आपको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि ओवरईटिंग किस प्रकार कैंसर को ट्रिगर करती है और कैसे जरूरत से ज्यादा खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि ओवरईटिंग से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादा खाने और कैंसर का एक-दूसरे से संबंध किस प्रकार जुड़ा है? जब हम भूख से ज्यादा खाते हैं, तो हमारे शरीर में फैट ज्यादा जमा होने लगता है। यही जमा हुआ फैट हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाओं को भी कैंसर कोशिकाओं में बदलने लगता है। ज्यादा खाने से हमारे ब्लड में इन्सुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यही बढ़ी हुई मात्रा शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विभाजन को ट्रिगर करने का काम करती है। जरूरत से ज्यादा खाने से फैटी सेल्स हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ा देती हैं और यही बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में स्तन और गर्भाशय कैंसर का कारण बनता है।
विशेषज्ञों के अनुसार जरूरत से ज्यादा खाना हमारे शरीर में 13 प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। इनमें से प्रमुख प्रकार निम्न हैं:
1.जहां तक संभव हो, हमेशा जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाएं और खाने को हमेशा अच्छी तरह चबाकर खाएं।
2. अपने आहार में फाइबर युक्त भोजन की मात्रा ज्यादा रखें।
3. डिब्बेबंद आहार और ज्यादा मीठी चीजों का सेवन बहुत कम करें।
4. रोजाना कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट व्यायाम जरूर करें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल