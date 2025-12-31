Cancer Cause: बिना भूख के ज्यादा खाते हैं? सावधान! आपको हो सकती है ये खतरनाक बीमारी

जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि ओवरईटिंग से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादा खाने और कैंसर का एक-दूसरे से संबंध किस प्रकार जुड़ा है? जब हम भूख से ज्यादा खाते हैं, तो हमारे शरीर में फैट ज्यादा जमा होने लगता है। यही जमा हुआ फैट हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाओं को भी कैंसर कोशिकाओं में बदलने लगता है। ज्यादा खाने से हमारे ब्लड में इन्सुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यही बढ़ी हुई मात्रा शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विभाजन को ट्रिगर करने का काम करती है। जरूरत से ज्यादा खाने से फैटी सेल्स हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ा देती हैं और यही बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में स्तन और गर्भाशय कैंसर का कारण बनता है।