Cancer Cause: बिना भूख के ज्यादा खाते हैं? सावधान! आपको हो सकती है ये खतरनाक बीमारी

Cancer Cause: आपने आज तक कैंसर के कई कारणों के बारे में जाना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह जो आप स्वाद के चक्कर में जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं, यह कहीं न कहीं आपके शरीर में कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। आइए जानते हैं कि बिना भूख के ज्यादा खाने का कैंसर से क्या संबंध है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 31, 2025

cancer cause

cancer cause (image- gemini AI)

Cancer Cause: आप सब लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि ज्यादा धूम्रपान करना कैंसर का कारक होता है। लेकिन क्या आप लोगों को यह बात पता है कि जरूरत से ज्यादा या कहें कि भूख से ज्यादा खाना आपको कैंसर का रोगी बना सकता है? यह बात चौंकाने वाली है क्योंकि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भला खाने से कैंसर कैसे हो सकता है? अब इस बात को आप दोबारा पढ़िए, दरअसल खाने से कैंसर नहीं होता बल्कि 'ओवरईटिंग' यानी जरूरत से ज्यादा बिना भूख के खाने से कैंसर का खतरा बढ़ता है। जी हां, यह बात कैंसर विशेषज्ञों द्वारा बताई गई है।

अभी हाल ही में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. तरंग कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में यह जानकारी साझा की है कि अगर आप भूख से ज्यादा खाते हैं तो आपको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि ओवरईटिंग किस प्रकार कैंसर को ट्रिगर करती है और कैसे जरूरत से ज्यादा खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

ज्यादा खाने से कैंसर का खतरा कैसे बढ़ता है?(Overeating And Cancer Risk)

जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि ओवरईटिंग से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादा खाने और कैंसर का एक-दूसरे से संबंध किस प्रकार जुड़ा है? जब हम भूख से ज्यादा खाते हैं, तो हमारे शरीर में फैट ज्यादा जमा होने लगता है। यही जमा हुआ फैट हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाओं को भी कैंसर कोशिकाओं में बदलने लगता है। ज्यादा खाने से हमारे ब्लड में इन्सुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यही बढ़ी हुई मात्रा शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विभाजन को ट्रिगर करने का काम करती है। जरूरत से ज्यादा खाने से फैटी सेल्स हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ा देती हैं और यही बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में स्तन और गर्भाशय कैंसर का कारण बनता है।

ओवरईटिंग से कौन से कैंसर का खतरा बढ़ता है?(Cancer Cause)

विशेषज्ञों के अनुसार जरूरत से ज्यादा खाना हमारे शरीर में 13 प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। इनमें से प्रमुख प्रकार निम्न हैं:

  • कोलोन कैंसर
  • किडनी का कैंसर
  • पित्ताशय का कैंसर
  • आंतों का कैंसर
  • महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर
  • अग्नाशय का कैंसर
  • भोजन नली का कैंसर

ओवरईटिंग से बचने के लिए क्या करें?(Overeating Prevention)

1.जहां तक संभव हो, हमेशा जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाएं और खाने को हमेशा अच्छी तरह चबाकर खाएं।
2. अपने आहार में फाइबर युक्त भोजन की मात्रा ज्यादा रखें।
3. डिब्बेबंद आहार और ज्यादा मीठी चीजों का सेवन बहुत कम करें।
4. रोजाना कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट व्यायाम जरूर करें।

