पेट का कैंसर भारतीयों को निगल रहा, नमक, मिर्च-मसाले, मीट हैं कारण, सामान्य लक्षणों को ना करें नजरअंदाज

भारत में पुरुषों में होने वाले कैंसरों में पेट का कैंसर 5वें स्थान पर है। वहीं, कैंसर से होने वाली मौतों के मामले में यह दूसरा सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पेट के कैंसर से लगभग 57,727 लोगों की मृत्यु हुई। चीन और जापान के बाद भारत उन देशों में शामिल है जहां पेट के कैंसर के सबसे अधिक मामले और मौतें दर्ज की जाती हैं।