4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

पेट का कैंसर भारतीयों को निगल रहा, नमक, मिर्च-मसाले, मीट हैं कारण, सामान्य लक्षणों को ना करें नजरअंदाज

Stomach Cancer in India : भारतीय लोगों के लिए पेट का कैंसर (Pet ka Cancer) जानलेवा बनता जा रहा है। गैस बनना, डकार आने जैसे सामान्य लक्षण हैं इसलिए लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आइए, पेट के कैंसर के शुरुआती लक्षण को समझते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Mar 04, 2026

Gastric Carcinoma, Stomach Cancer in India, pet ke cancer ke lakshan,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Stomach Cancer AKA Gastric Carcinoma : पेट का कैंसर भारत में चुपचाप लोगों को मार रहा है। 'Gastroenterology, Hepatology and Endoscopy Practice' (2024) में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर इस बीमारी के बारे में कई बातें बताई हैं। भारत में पेट के कैंसर के मामलों में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम (NCRP) और अन्य स्वास्थ्य डेटा पर जरा गौर करें-

  • 2022: भारत में लगभग 52,706 नए मामले दर्ज किए गए।
  • 2023: यह संख्या बढ़कर लगभग 54,023 तक पहुंची।

कैंसर विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौजूदा ट्रेंड जारी रहा, तो अगले कुछ वर्षों में इसमें 12% तक की और वृद्धि हो सकती है। अभी भी ये दूसरा ऐसा कैंसर है जो भारतीय को साइलेंटली मारने का काम कर रहा है।

खान-पान के कारण बढ़ रहा पेट का कैंसर

भारत के अलग-अलग हिस्सों में खान-पान और जीवनशैली के कारण पेट के कैंसर का खतरा अलग-अलग है। दक्षिण और उत्तर-पूर्वी भारत में इसके मामले अधिक देखे जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक नमक, मिर्च-मसाले, प्रोसेस्ड मीट और 'हेलिकोबैक्टर पाइलोरी' (H. pylori) बैक्टीरिया का संक्रमण इसके मुख्य कारण हैं। इसके अलावा शराब, सिगरेट आदि भी इसके कारण हैं।

भारत में पेट के कैंसर से होने वाली मौतें

भारत में पुरुषों में होने वाले कैंसरों में पेट का कैंसर 5वें स्थान पर है। वहीं, कैंसर से होने वाली मौतों के मामले में यह दूसरा सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पेट के कैंसर से लगभग 57,727 लोगों की मृत्यु हुई। चीन और जापान के बाद भारत उन देशों में शामिल है जहां पेट के कैंसर के सबसे अधिक मामले और मौतें दर्ज की जाती हैं।

पेट के कैंसर से मौत क्यों?

भारत में पेट के कैंसर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके 80% से अधिक मामले 'एडवांस्ड स्टेज' (तीसरी या चौथी स्टेज) में पकड़े जाते हैं। शुरुआती लक्षण को अधिकतर लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

Pet ke Cancer Ke Shuruaati Lakshan | पेट के कैंसर के शुरुआती लक्षण

  • सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स
  • खाना या पानी तक भी निगलने में दिक्कत (डिस्फेजिया)
  • उल्टी करने जैसा महसूस होना या होना
  • अपच के लक्षण, जैसे बहुत अधिक बार-बार डकार आना
  • खाते समय बहुत जल्दी पेट भर जाना
  • पेट के ऊपरी हिस्से में गांठ
  • पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द

(Source- https://www.nhs.uk/conditions/stomach-cancer/symptoms/)

सलाह- पेट के कैंसर के लक्षण सामान्य होते हैं। अगर समय पर जांच कराए तो पता चलने के बाद इलाज किया जा सकता है। देरी से पता चलने के कारण ही सर्वाइवल रेट कम है।

ये भी पढ़ें

Worst Fruits for Stomach : 1,2 नहीं ये 8 फल हैं पेट के दुश्मन, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने गिनाए नाम, गैस की समस्या है तो खाना छोड़ दें!
डाइट फिटनेस
Worst Fruits for stomach, Worst Foods for Stomach,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cancer

Published on:

04 Mar 2026 04:41 pm

Hindi News / Health / पेट का कैंसर भारतीयों को निगल रहा, नमक, मिर्च-मसाले, मीट हैं कारण, सामान्य लक्षणों को ना करें नजरअंदाज

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

जानिए कैसे चंद किलो वजन कम करना आपके हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकता है: कार्डियोलॉजिस्ट्स

Heart Health
स्वास्थ्य

Worst Fruits for Stomach : 1,2 नहीं ये 8 फल हैं पेट के दुश्मन, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने गिनाए नाम, गैस की समस्या है तो खाना छोड़ दें!

Worst Fruits for stomach, Worst Foods for Stomach,
डाइट फिटनेस

World Obesity Atlas 2026: क्या आपका बच्चा है जोखिम में? 2040 तक 2 करोड़ भारतीय बच्चे होंगे हाई बीपी और डायबिटीज का खतरा

World Obesity Atlas 2026
स्वास्थ्य

Heart Attack in Children : क्या आपके बच्चे को हुआ था कोरोना? अमेरिकी डॉक्टर का कहना- ऐसे बच्चों में हार्ट अटैक के चांसेज…

Heart Attack in Children, Heart Attack Symptoms in Children, chest pain in children,
स्वास्थ्य

Gas and Bloating Problem: खाना खाते ही फूल जाता है पेट, कहीं आप भी तो नहीं हैं SIBO के शिकार? जानिए इसका कारण

Gas and Bloating Problem
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.