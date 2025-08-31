Stomach Cancer : ब्रोकली से लेकर लहसुन तक, पेट को कैंसर-प्रूफ बना सकती है ये डाइट

Stomach Cancer: पेट से जुड़ी बीमारियां अक्सर छोटी लगती हैं, लेकिन कई बार यही आगे चलकर बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं। इन्हीं में से एक है स्टमक कैंसर (Stomach Cancer)। यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और जब तक लोग इसके लक्षण समझ पाते हैं, तब तक इलाज मुश्किल हो जाता है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कुछ सही फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाकर इस खतरे को कम किया जा सकता है।