Stomach Cancer : ब्रोकली से लेकर लहसुन तक, पेट को कैंसर-प्रूफ बना सकती है ये डाइट

Stomach Cancer: हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने स्टमक कैंसर का खतरा कम करने के लिए 4 फूड हैबिट्स बताए हैं। जानें कैसे ब्रोकली, लहसुन, प्रोसेस्ड मीट से दूरी और H. pylori टेस्ट से आप पेट के कैंसर से बच सकते हैं।

भारत

Dimple Yadav

Aug 31, 2025

Stomach Cancer
Stomach Cancer (photo- freepik)

Stomach Cancer: पेट से जुड़ी बीमारियां अक्सर छोटी लगती हैं, लेकिन कई बार यही आगे चलकर बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं। इन्हीं में से एक है स्टमक कैंसर (Stomach Cancer)। यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और जब तक लोग इसके लक्षण समझ पाते हैं, तब तक इलाज मुश्किल हो जाता है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कुछ सही फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाकर इस खतरे को कम किया जा सकता है।

हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने बताया कि चार आसान आदतें अपनाकर हम स्टमक कैंसर का रिस्क घटा सकते हैं।

क्रूसिफेरस सब्जियां खाएं

ब्रोकली, पत्तागोभी और फूलगोभी जैसी सब्जियों को डाइट में शामिल करें। इनमें सल्फोराफेन नाम का तत्व पाया जाता है, जो कैंसर से लड़ने में मदद करता है।

लहसुन का इस्तेमाल करें

लहसुन में एलिसिन होता है, जो एंटी-कैंसर प्रॉपर्टीज से भरपूर है। इसे खाने में शामिल करने से स्टमक हेल्थ बेहतर रहती है।

प्रोसेस्ड मीट से दूरी रखें

सॉसेज, बेकन या प्रोसेस्ड मीट का सेवन पेट के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए इनसे परहेज करना जरूरी है।

पेट दर्द या अपच को नजरअंदाज न करें

अगर लंबे समय तक ऊपरी पेट में दर्द या अपच की समस्या बनी रहे, तो तुरंत H. pylori टेस्ट कराएं। यह बैक्टीरिया स्टमक कैंसर का बड़ा कारण माना जाता है।

Published on:

31 Aug 2025 04:21 pm

