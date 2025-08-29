Breast Cancer: ये एक आम बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर को बना सकती है और भी घातक,नई स्टडी से खुलासा

AggressiveBreast Cancer: आज की भागदौड़ और अनहेल्दी लाइफस्टाइल ने कई बीमारियों को जन्म दिया है। इन्हीं में से एक है टाइप-2 डायबिटीज, जिसे अक्सर लोग सिर्फ ब्लड शुगर की समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन रिसर्च में यह बात सामने आई है कि यह बीमारी केवल ब्लड शुगर तक सीमित नहीं है, बल्कि हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का गंभीर समस्या। ब्रेस्ट कैंसर एक गंभीर रोग है, जिसकी कई अलग-अलग किस्में होती हैं। बात यह है कि डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर जैसे गंभीर रोग को और ज्यादा आक्रामक बना सकती है। आइए जानते हैं रिसर्च में क्या हुआ चौंकाने वाला खुलासा।