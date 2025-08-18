Breast Cancer Symptoms : गांठ के बिना भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर? दिखें ये 5 लक्षण तो सावधान

गांठ से परे ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण (Breast Cancer Symptoms Without Lump)

यहां कुछ लक्षण दिए गए हैं जो गांठ जितने स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

त्वचा में परिवर्तन और बनावट में परिवर्तन: स्किन पैर लालिमा, गड्ढे, मोटापन, या सूखे, पपड़ीदार धब्बों पर ध्यान दें, जो पेजेट रोग या सूजन वाले स्तन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं।

निप्पल में परिवर्तन और स्राव: असामान्य स्राव, खासकर अगर यह खूनी हो या सिर्फ एक निप्पल से आ रहा हो साथ ही निप्पल का उलटना या सिकुड़ना, शुरुआती चेतावनी संकेत हो सकते हैं।

सूजन, लालिमा, या असामान्य गर्मी: सूजन वाले स्तन कैंसर के कारण स्तन में तेज सूजन, लालिमा और गर्मी का एहसास हो सकता है, अक्सर बिना गांठ के, और मैमोग्राम द्वारा इसका पता नहीं चल पाता है।

बगल या कॉलरबोन के पास सूजे हुए लिम्फ नोड्स: बांह के नीचे या कॉलरबोन के पास सख्त गांठें इस बात का संकेत हो सकती हैं कि कैंसर लसीका तंत्र में फैल गया है।

स्तन के आकार या आकृति में परिवर्तन: अचानक अगर आपके स्तन का आकार बढ़ जाए या दोनों स्तनों में फर्क दिखे तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। खास तौर पर यह इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है।