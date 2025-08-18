Breast Cancer Symptoms : गांठ के बिना भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर? दिखें ये 5 लक्षण तो सावधान

Breast Cancer Symptoms Without Lump : ब्रेस्ट कैंसर एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है और हर साल लाखों नए मामले सामने आते हैं। 18 अगस्त को विश्व स्तन कैंसर अनुसंधान दिवस (World Breast Cancer Research Day), साल भर चलने वाले अनुसंधान और शीघ्र पहचान के महत्व पर जोर देता है। क्या आप जानते हैं स्तन कैंसर बिना गांठ के भी हो सकता है। त्वचा में बदलाव, निप्पल से स्राव और सूजन जैसे सूक्ष्म लक्षणों को पहचानना समय पर इलाज के लिए महत्वपूर्ण है।
ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) दुनिया भर में सबसे आम कैंसर में से एक है जो हर साल लाखों महिलाओं और कुछ पुरुषों को प्रभावित करता है। यह दुनिया भर में सबसे अधिक बार इलाज किया जाने वाला कैंसर है और महिलाओं में कैंसर से संबंधित मौतों का प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2022 में, दुनिया भर में स्तन कैंसर के लगभग 23 लाख नए मामले सामने आए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 6,70,000 मौतें हुईं।
2025 में ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) अभी भी एक प्रमुख बड़ी स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है और हर साल अनुमानित 23 लाख नए मामले सामने आने की उम्मीद है। इस बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (IARC) का अनुमान है कि यदि वर्तमान गति से बढ़ता रहा तो 2050 तक सालाना लगभग 32 लाख नए मामले सामने आएंगे और 11 लाख मौतें होंगी।
स्तनों में जो अक्सर सबसे आम और सामान्य शरुआती संकेत होता है जिसके लिए मैमोग्राम औरडॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होती है। हालांकि कई लोग गांठ को स्तन कैंसर का पहला संकेत मानते हैं, लेकिन यह एकमात्र लक्षण नहीं है। त्वचा में छोटे-छोटे बदलावों, जैसे चकत्ते या खुजली से लेकर स्तन के आकार में बदलाव, निप्पल से स्राव या यहां तक कि लगातार थकान और वजन घटने तक कई छोटे संकेत स्तन कैंसर का संकेत दे सकते हैं।
क्या आपको गांठ के बिना भी ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) हो सकता है? इसका जवाब हां है । बहुत से लोग मानते हैं कि गांठ ही स्तन कैंसर का एकमात्र संकेत है, लेकिन शोध बताते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता। ज्यादातर लोग जानते हैं कि गांठ एक चेतावनी संकेत हो सकती है लेकिन आधे से भी कम लोग जानते हैं कि कुछ कैंसर बिना गांठ के भी विकसित हो सकते हैं।
अध्ययनों से पता चलता है कि ज्यादातर स्तन कैंसर किसी गांठ से शुरू नहीं होते और जब कोई गांठ पाई जाती है तो यह अक्सर तेजी से बढ़ते या ज्यादा विकसित ट्यूमर का संकेत होती है। उदाहरण के लिए डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू (DCIS), जो स्तन कैंसर का एक रूप है जो आमतौर पर नियमित मैमोग्राम के जरिए पता लगाया जाता है और इसे शायद ही कभी गांठ के रूप में महसूस किया जाता है।
कुछ प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर(Breast Cancer) जैसे लोब्युलर कार्सिनोमा और इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में अक्सर गांठ नहीं होती है। एक मेडिकल स्टडी के अनुसार लगभग 6 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर का पता तब चलता है जब उन्हें गांठ की जगह कोई और लक्षण दिखाई देता है और वे डॉक्टर से सलाह लेती हैं।
यहां कुछ लक्षण दिए गए हैं जो गांठ जितने स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
त्वचा में परिवर्तन और बनावट में परिवर्तन: स्किन पैर लालिमा, गड्ढे, मोटापन, या सूखे, पपड़ीदार धब्बों पर ध्यान दें, जो पेजेट रोग या सूजन वाले स्तन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं।
निप्पल में परिवर्तन और स्राव: असामान्य स्राव, खासकर अगर यह खूनी हो या सिर्फ एक निप्पल से आ रहा हो साथ ही निप्पल का उलटना या सिकुड़ना, शुरुआती चेतावनी संकेत हो सकते हैं।
सूजन, लालिमा, या असामान्य गर्मी: सूजन वाले स्तन कैंसर के कारण स्तन में तेज सूजन, लालिमा और गर्मी का एहसास हो सकता है, अक्सर बिना गांठ के, और मैमोग्राम द्वारा इसका पता नहीं चल पाता है।
बगल या कॉलरबोन के पास सूजे हुए लिम्फ नोड्स: बांह के नीचे या कॉलरबोन के पास सख्त गांठें इस बात का संकेत हो सकती हैं कि कैंसर लसीका तंत्र में फैल गया है।
स्तन के आकार या आकृति में परिवर्तन: अचानक अगर आपके स्तन का आकार बढ़ जाए या दोनों स्तनों में फर्क दिखे तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। खास तौर पर यह इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है।
स्तन कैंसर का जल्द पता लगाना उसके फैलने से पहले ही सफल उपचार की संभावनाओं को काफी बढ़ा सकता है। मैमोग्राम जैसे इमेजिंग उपकरण स्तन कैंसर की जल्द पहचान करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से हैं जो अक्सर कैंसर का पता लगने से बहुत पहले ही लग जाते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार स्तन कैंसर का स्थानीय स्तर पर ईलाज होने पर जीवित रहने की दर लगभग 99% होती है लेकिन देर से पता चलने पर यह दर काफी कम हो जाती है।