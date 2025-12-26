पालक-चिकन करी खाने से एक ही परिवार के 3 की मौत, Experts से जानिए संभावित कारण व बचाव के उपाय

3 Dead after having Palak and Chicken Curry : चिकन करी और पालक खाने से एक ही परिवार के तीन की मौत की खबर सामने आई है। ये घटना ओडिशा के ढेंकानाल जिले की बताई जा रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिवार ने एक साथ पालक और चिकन करी खाया था जिसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी। इसके उन्हें अंगुल जिला अस्पताल (DHH) में भर्ती कराया गया। मगर, डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।