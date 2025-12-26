‘बंदिनी’ से ‘पीकू’ तक, जब-जब हिंदी सिनेमा में बदला महिला किरदारों का रूप, तब-तब सामने आई एक सशक्त महिला

हिंदी सिनेमा में 2010 और उसके बाद का दौर महिला किरदारों के लिए एक क्रांति की तरह उभरा है, जिसमें महिलाएं कहानी की एकमात्र पात्र नहीं, बल्कि समाज से डायरेक्ट सवाल करती हैं। इस दौर की 'नो वन किल्ड जेसिका' (2011) में एक जर्नलिस्ट सरकार और सिस्टम के खिलाफ जाकर एक लड़की के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सच की लड़ाई लड़ती है। वहीं, 'पिंक' (2016) में वर्किंग वुमन पुरुषों के सामने अपनी सहमति, आजादी और व्यक्तिगत सीमाओं को लेकर समाज की सोच को चुनौती देती हैं और बताती हैं कि 'No Means No' होता है। दूसरी तरफ, 'पीकू' (2015) एक अविवाहित लेकिन आत्मनिर्भर महिला का किरदार समाज को ये बताना चाहता है कि एक लड़की भी अपने पिता की जिम्मेदारी उठा सकती है और शादी करना ही एक महिला की जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य नहीं होता है। तापसी पन्नू की 'थप्पड़' (2020) का महिला किरदार घरेलू हिंसा के खिलाफ एक साधारण लेकिन निर्णायक किरदार है जो ये बताता है कि पुरुषों को ये हक नहीं दिया गया है कि वो पत्नी या किसी महिला पर हाथ उठायें और फिर माफी मांग कर सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करें। जबकि मर्दानी (2014–2019) में एक महिला पुलिस ऑफिसर अपराध और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर बिना समझौते के कार्रवाई करती नजर आती है।