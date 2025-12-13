जब हीरो के सामने बना ‘धुरंधर’ विलेन: ग्रे शेड कैरेक्टर्स ने कैसी बनाई मजबूत पहचान

वहीं, हिंदी सिनेमा के बीते सालों में जाएं तो एक से बढ़कर एक खलनायक मिलेंगे, जिनको देखकर पूरी फिल्म और उसके डायलॉग्स याद आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो फिल्म का दूसरा हीरो विलेन ही होता है। बीते वर्षों की कोई भी फिल्म देख लीजिये, विलेन के बिना फिल्म का हीरो 'हीरो' नहीं बनता, जब तक विलेन हीरो को परेशान नहीं करेगा, उसको सताएगा नहीं, तब तक हीरो की ताकत का अंदाजा नहीं लग सकता। चाहे फिर वो शोले का गब्बर हो या मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो। अगर फिल्म में ये किरदार न होते तो जय-वीरू की कहानी अमर नहीं होती और न ही मिस्टर इंडिया का सीधा-सादा लड़का 'मिस्टर इंडिया' बन पाता। तो आइये अब बात करते हैं, बॉलीवुड के कुछ आइकॉनिक खलनायकों एक बारे में जिन्होंने नायक से ज्यादा तालियां और तारीफें पायीं और फिल्म को एक यादगार फिल्म बना दिया। इन नकारात्मक किरदारों को निभाने वाले अभिनेताओं ने हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान और दिशा दी।