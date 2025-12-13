13 दिसंबर 2025,

Patrika Special News

घर बैठे इस मशीन से डिप्रेशन को कर सकते हैं दूर, जान लें कीमत और डिवाइस को लेकर क्या कहते हैं डॉक्टर?

मार्केट में एक नई मशीन आई है, जो घर बैठे आसानी से डिप्रेशन को दूर कर सकती है। इससे लोगों को अब उपचार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने इस मशीन को बेचने की मंजूरी भी दे दी है। इस मशीन को इन-होम हेडसेट कहा जा रहा है। [&hellip;]

भारत

image

Mukul Kumar

image

The Washington Post

Dec 13, 2025

Depression Machine

डिप्रेशन खत्म करने वाली मशीन। फोटो- (The Washington Post)

मार्केट में एक नई मशीन आई है, जो घर बैठे आसानी से डिप्रेशन को दूर कर सकती है। इससे लोगों को अब उपचार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने इस मशीन को बेचने की मंजूरी भी दे दी है।

इस मशीन को इन-होम हेडसेट कहा जा रहा है। इसके जरिए डिप्रेशन से जूझ रहे लोग अपने दिमाग में हल्का इलेक्ट्रिकल करंट भेज सकते हैं।

किसी भी लेवल के डिप्रेशन का सामना कर सकती है मशीन

इस डिवाइस को 'फ्लो न्यूरोसाइंस' कंपनी ने बनाया है। इसे खासकर एडल्ट लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। यह मशीन हल्के से गंभीर डिप्रेशन का मुकाबला कर सकती है।

यह डिवाइस दिमाग के उस हिस्से में इलेक्ट्रिक स्टिम्युलेशन पहुंचाता है जो मूड और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। इस तरह के स्टिम्युलेशन का इस्तेमाल डिप्रेशन के इलाज के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है।

टेस्टिंग में क्या नतीजे निकले?

कंपनी इस प्रोडक्ट को खासकर उन लोगों तक पहुंचाना चाहती है, जो क्लीनिक के बजाय घर पर ही डिप्रेशन की स्थिति में इलेक्ट्रिक स्टिम्युलेशन लेना चाहते हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग विभाग ने बताया कि मशीन की टेस्टिंग में मरीजों के लिए 'मामूली' नतीजे दिखे।

फ्लो की सीईओ एरिन ली ने इस हेडसेट के बारे में कहा- हम इसे यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी घर में लगा सकते हैं। इस डिवाइस को स्टैंड-अलोन थेरेपी के तौर पर या एंटीडिप्रेसेंट जैसी दवाओं के साथ इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई है।

क्या है मशीन की कीमत?

ली ने कहा कि कीमत अभी तय की जा रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी के लिए बता दें कि हेडसेट की कीमत लगभग 500 डॉलर (45 हजार रुपये) एक होने की उम्मीद है। यह अगले साल के मध्य तक अमेरिका में उपलब्ध होगा।

ली ने कहा कि कंपनी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है और उम्मीद है कि 2026 के आखिर तक इसे कवरेज मिल जाएगा।

फ्लो का डिवाइस ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करता है, यह एक ऐसी तकनीक है जिस पर सालों से स्टडी की जा रही है और इसके असर पर बहस भी हुई है।

क्या कहते हैं साइंटिस्ट?

कनाडा के सबसे बड़े मेंटल हेल्थ टीचिंग हॉस्पिटल 'सेंटर फॉर एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ' के सीनियर साइंटिस्ट डैनियल ब्लमबर्गर ने कहा- इससे डिप्रेशन के इलाज का एक नया दौर शुरू होता है। ब्लमबर्गर एक दूसरी कंपनी को भी सलाह देते हैं, जो ऐसा ही डिवाइस बना रही है।

ब्लमबर्गर ने कहा कि घर पर डिप्रेशन के इलाज के लिए दूसरे इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन डिवाइस भी मार्केट में लाए गए हैं, फ्लो के सबूत कहीं ज्यादा मजबूत हैं। फ्लो के हेडसेट के सबूत 174 पार्टिसिपेंट्स के साथ हुए क्लिनिकल ट्रायल पर आधारित हैं।

उन्होंने बताया कि मरीजों ने 10 हफ्तों में 30 मिनट के सेशन के लिए डिवाइस का इस्तेमाल किया और उन्हें डिप्रेशन के लक्षणों के रेटिंग स्केल पर जांचा गया, जबकि एक कंट्रोल ग्रुप ने ज्यादातर इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिया।

स्टडी से और क्या पता चला?

पिछले साल नेचर मेडिसिन में छपे नतीजों में डिप्रेशन स्कोर में काफी कमी पाई गई। स्टडी में यह भी पता चला कि जिन मरीजों ने ट्रीटमेंट लिया, उन्हें अन्य प्रोसीजर करवाने वालों की तुलना में दो से तीन गुना ज्यादा आराम मिला।

एक पैमाने के हिसाब से स्टिमुलेशन लेने वाले लगभग 58 प्रतिशत मरीज ठीक हो गए। इस ट्रीटमेंट को अक्सर स्किन रेडनेस और खुजली से जोड़ा गया था, लेकिन किसी गंभीर रिएक्शन से नहीं।

फूड विभाग ने पहले इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से डिप्रेशन का इलाज करने वाले दूसरे डिवाइस को भी मंजूरी दी थी, लेकिन 2019 में एक नया नियम फाइनल किया गया जो एक ऊंचा स्टैंडर्ड तय करता है।

इस बात के और सबूतों की जरूरत का हवाला देते हुए कि ऐसे डिवाइस डिप्रेशन के लिए सुरक्षित और असरदार हैं, मैन्युफैक्चरर्स को एजेंसी के सबसे कड़े डिवाइस रिव्यू से गुजरना होगा। ली ने कहा कि फ्लो इस प्रोसेस से मंजूरी पाने वाला पहला इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन डिवाइस है।

कम से कम 18 साल के लोग कर सकते हैं इसका इस्तेमाल

फ्लो का हेडसेट कम से कम 18 साल के उन मरीजो के लिए है, जिनमें ट्रीटमेंट-रेसिस्टेंट डिप्रेशन नहीं पाया गया है। रिचार्जेबल डिवाइस स्कैल्प पर लगाए गए इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक स्टिम्युलेशन देता है और इसे एक स्मार्टफोन ऐप से कंट्रोल किया जाता है।

कंपनी के अनुसार, इसे तीन साल तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ली ने कहा कि फ्लो ने यूरोप में 55,000 हेडसेट बेचे गए हैं, जहां यह 2019 से उपलब्ध है। हाल ही में इसे ऑस्ट्रेलिया में भी लॉन्च किया गया है।

