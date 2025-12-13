घर बैठे इस मशीन से डिप्रेशन को कर सकते हैं दूर, जान लें कीमत और डिवाइस को लेकर क्या कहते हैं डॉक्टर?

कनाडा के सबसे बड़े मेंटल हेल्थ टीचिंग हॉस्पिटल 'सेंटर फॉर एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ' के सीनियर साइंटिस्ट डैनियल ब्लमबर्गर ने कहा- इससे डिप्रेशन के इलाज का एक नया दौर शुरू होता है। ब्लमबर्गर एक दूसरी कंपनी को भी सलाह देते हैं, जो ऐसा ही डिवाइस बना रही है।