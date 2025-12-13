जब 128 साल पहले खेतड़ी पहुंचे थे स्वामी विवेकानंद, इस तालाब पर हुआ था भव्य स्वागत; बरसाए गए थे सोने-चांदी के सिक्के

इसी दौरान नर्तकी मैना बाई ने सूरदास का भजन प्रभुजी मोरे अवगुण चित्त ना धरो सुनाया तो वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त मोह - माया, ऊंच-नीच का त्याग कर दिया। रामकृष्ण मिशन के जरिए शिक्षा व समाज सेवा की शुरुआत स्वामीजी ने खेतड़ी से ही की थी।