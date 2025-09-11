Digvijay Diwas: स्वामी विवेकानंद को जब मालगाड़ी में बितानी पड़ी थी पूरी रात, खेतड़ी के राजा की सलाह पर पहना था पहली बार साफा

भारतवर्ष केवल अपने ही लिए नहीं जीता, अपितु सारी मानवजाति को आध्यात्मिक ज्ञान से पल्लवित का श्रेय भी उसे ही जाता है…। सम्बोधन की इस अनूठी शुरुआत ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया था। यही अवसर था जब पश्चिम का पूरब से सामना हो रहा था। पश्चिम देश भारत की संस्कृति, सभ्यता और दर्शन से रूबरू हो रहे थे।