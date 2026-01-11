Flight Medical Emergency : फ्लाइट में 1 साल के मासूम की मौत! चीखती रही लाचार मां… बच्चे को यात्रा कराते समय रखें ये ध्यान

Flight Medical Emergency in Air India : उड़ती फ्लाइट, चीखती-चिल्लाती, मदद मांगती मां… ताकि उसके बच्चे की जान बच जाए। मंगलवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर-बेंगलुरु फ्लाइट (Air India Express Flight) में ऐसी घटना घटी। इस मिड एयर क्राइसिस के कारण इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग (Indore Airport Flight Emergency Landing) करानी पड़ी लेकिन, 1 साल के मासूम की जान बच ना पाई। आइए, इस घटना को लेकर अबतक सामने आई जानकारी को समझते हैं। साथ ही डॉ. रोहित गुप्ता (नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ) और डॉ. हिमांशु गुप्ता (सीनियर फिजिशियन) से जानते हैं कि बच्चे को फ्लाइट में ले जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए-