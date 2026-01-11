Delhi Pollution : गंदी हवा और दूषित पानी ‘आप’ की देन, ठीक करने में BJP को लगेगा समय, लोग बोले – ‘फेफड़ा हमारा खराब हो रहा है’

सर्वे में यह बात सामने आई है कि दिल्ली के भूजल में यूरेनियम की मात्रा काफी बढ़ चुकी है। अभी भी दिल्ली के कई इलाके हैं, जहां बोरिंग का पानी पेयजल और खाना बनाने के काम में इस्तेमाल में लाया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि भूजल में सीवर का गंदा पानी मिलने से पानी में यूरेनियम की मात्रा बढ़ जाती है। इस बारे में हड्डी रोग विशेष डॉ. आरिफ फारूखी ने पत्रिका से बातचीत में कहा कि पानी के जरिए शरीर में यूरेनियम इकट्ठा होने लगता है और जिसकी वजह से किडनी, हड्डी और शरीर के कई अंगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। वहीं फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से हड्डी और दांत कमजोर हो जाते हैं।