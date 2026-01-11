मुर्गी-अंडों पर प्रतिबंध के बावजूद क्यों बढ़ रही है ‘असील’ चूजों की बिक्री? जानें इस देसी की खासियत

इस खोज की वजह से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में असील मुर्गियों की मांग तेज़ी से बढ़ी है। असील एक पारंपरिक देसी नस्ल है जिसे बिना केमिकल और कम से कम पेस्टिसाइड के पाला जा सकता है। इसे प्राकृतिक माहौल में पाला जाता है, जिससे इसका मांस और अंडे शुद्ध और सुरक्षित माने जाते हैं। प्योर ब्रीड का मीट ब्रॉयलर मुर्गियों से ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक माना जाता है। उनके अंडों में नैचुरल न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं। यही वजह है कि हेल्थ का ध्यान रखने वाले लोग अब कमर्शियल मुर्गियों और अंडों के बजाय प्योर ब्रीड के मुर्गों को पसंद कर रहे हैं।