12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

भजनलाल सरकार के 2 साल: कागजों में सिमटी राजस्थान सरकार की ये घोषणा, सभी 41 जिलों में होना था यह काम

राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा में दावा किया था कि प्रदेश के हर जिले में एक नई खेल एकेडमी खोली जाएगी, लेकिन सरकारी एकेडमी कहीं भी शुरू नहीं हुई है।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Santosh Trivedi

Dec 12, 2025

Bhajan Lal government

CM Bhajan Lal Sharma

जयपुर। 15 दिसंबर को राजस्थान की भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन राजस्थान सरकार की कई घोषणाएं कागजी साबित हो रही हैं।

अभी तक अस्थाई प्रवेश भी नही

राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा में दावा किया था कि प्रदेश के हर जिले में एक नई खेल एकेडमी खोली जाएगी। पंच गौरव में खेलों का चयन भी किया गया। घोषणा के बाद राजस्थान में निजी एकेडमियां तो खूब खुल रही है, लेकिन सरकारी एकेडमी कहीं भी शुरू नहीं हुई।

यहां तक कि पंच गौरव में शामिल किसी एक भी एकेडमी में अस्थाई प्रवेश नहीं हुए। खिलाड़ी घोषणा को धरातल पर लाने का इंतजार कर रहे हैं। इसी माह सरकार का तीसरा साल शुरू होने वाला है, लेकिन एकेडमियों का पता किसी को नहीं है।

झुंझुनूं में बास्केट बॉल ऐकडमी खोलने की घोषणा हुई तो अनेक खिलाड़ियों ने जश्न मनाया था। उनको खुशी हुई थी अब पहले से बेहतर काचिंग मिलेगी लेकिन, इसका इंतजार पूरा नहीं हो रहा। एक्सपर्ट का कहना है कि एकेडमी में प्रवेश ट्रायल व जरूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद किया जाता है।

कैसे होगा खेल एकेडमी संचालन

खेल एकेडमी खुलने से यहां खिलाड़ियों के लिए रहने, कोचिंग, नाश्ता, भोजन, जरूरी खेल उपकरण, ड्रेस का खर्चा राजस्थान सरकार वहन करेगी। खिलाड़ियों के लिए एनआईएस व अन्य डिग्री वाले कोच लगाए जाते हैं।

इसका संचालन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के माध्यम से होगा। इसके अलावा यहां जो खिलाड़ी रहेंगे उनकी पढ़ाई का तय सीमा तक खर्चा भी राज्य सरकार वहन करेगी। चाहे स्कूल सरकारी हो या निजी।

यह हुए हैं बास्केटबॉल के खिलाड़ी

झुंझुनूं जिले में अनेक खिलाड़ी अंतराष्ट्रीय स्तर के हुए हैं। दर्शन सिंह जोड़िया, भारतीय टीम में रह चुके। इनके अलावा ओमप्रकाश ढाका, शरद दाधीच, सुनील टंडन, दिलीप, लोकेश, नीतेश गुर्जर देश-विदेश में खेल चुके।

इनके अलावा महेश शर्मा, रविंद सांगवान, नरेंद्र फौजी, राजीव, विनोद सैनी, श्याम सुंदर यादव, ओम प्रकाश शर्मा, अनिल कुल्हार, मनोज तिवारी, लव कुमार जोशी, कुश कुमार जोशी, सुधांशु शर्मा, नितिन यादव, राहुल यादव, शैलेंद्र शर्मा, चंदन शर्मा, गोपाल शर्मा सहित अनेक खिलाड़ी झुंझुनूं ने दिए हैं।

बास्केटबॉल खेलकर अनेक खिलाड़ी, राजस्थान सरकार, रेलवे, सेना सहित कई जगह सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। इनके अलावा मीनाक्षी जोशी,आंचल खीचड़, शालिनी, सिया शेखावत, वर्तिका व अंकिता कुमावत सहित अनेक बेटियां बास्केटबॉल को आगे बढ़ा रही है।

जिलाखेल
अजमेरहॉकी
अलवरकुश्ती
बालोतराक्रिकेट
बांसवाड़ाफुटबॉल
बारांफुटबॉल
बाड़मेरबास्केटबॉल
जयपुरकबड्डी
भरतपुरकुश्ती
भीलवाड़ाबास्केटबॉल
बीकानेरतीरंदाजी
बूंदीएथलेटिक्स
चित्तौड़गढ़कबड्डी
चूरूएथलेटिक्स
दौसाफुटबॉल
डीगकुश्ती
धौलपुरहॉकी
कुचामन–डीडवानाकबड्डी
डूंगरपुरहॉकी
श्रीगंगानगरएथलेटिक्स
हनुमानगढ़हॉकी
जयपुरकबड्डी
जैसलमेरजिम्नास्टिक
जालोरबॉक्सिंग
झालावाड़बास्केटबॉल
झुंझुनूंबास्केटबॉल
जोधपुरजिम्नास्टिक
करौलीक्रिकेट
खैरथल–तिजाराकुश्ती
कोटाकुश्ती
कोटपूतली–बहरोड़कुश्ती
नागौरकबड्डी
पालीबास्केटबॉल
फलौदीएथलेटिक्स
प्रतापगढ़एथलेटिक्स
राजसमंदहॉकी
सलूम्बरकबड्डी
सवाई माधोपुरफुटबॉल
सीकरतीरंदाजी
सिरोहीतीरंदाजी
टोंकएथलेटिक्स
उदयपुरतैराकी

जानें, क्या होता है अकादमी में

अकादमी में ट्रायल व कुछ टेस्ट के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। इनको यहां फ्री कोचिंग दी जाती है। नेशनल व इंटरनेशनल मानक वाले खेल मैदान तैयार किए जाते हैं। छात्रावास में खिलाड़ियों के रहने, भोजन, नाश्ता, खेल उपकरणों की सुविधा निशुल्क रहती है। खिलाड़ियों की स्कूल की फीस भी सरकार देती है।

झुंझुनूं में बास्केटबॉल एकेडमी खोली जाएगी। इसके लिए स्टेडियम में जगह तय कर ली गई है। इसके खुलने से खिलाड़ियों को काफी फायदे होंगे।

  • लव कुमार, कोच

खेल एकेडमियों के खोलने की घोषणा हुए लंबा समय हो गया, अब धरातल पर कार्य शुरू होना चाहिए। सरकार चाहे तो अस्थाई प्रवेश प्रकिया शुरू कर सकती है।

  • निशा, खिलाड़ी

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस शहर में बनेंगे 2 सिक्स लेन रोड, आठ माह में पूरा होगा काम, लोगों को मिलेगी राहत
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Dec 2025 05:33 pm

Published on:

12 Dec 2025 05:01 pm

Hindi News / Patrika Special / भजनलाल सरकार के 2 साल: कागजों में सिमटी राजस्थान सरकार की ये घोषणा, सभी 41 जिलों में होना था यह काम

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

सोने से ज्यादा तेज क्यों भाग रही चांदी? जान लें गोल्ड-सिल्वर में '68' का कनेक्शन

Gold Today Price
Patrika Special News

MP में बनेगा भारत का सबसे ‘लंबा सैंडविच’, सिर्फ 10 मिनट में होगा तैयार

India's longest sandwich
Patrika Special News

Exclusive: ‘मुबारक हो, दादा साहब फाल्के को रजनीकांत पुरस्कार मिला है'

Rajinikanth Birthday Specail
Patrika Special News

संसद में सिगरेट पर बवाल, लोगों ने कहा- हम रोज 14 सिगरेट के बराबर पी रहे हैं धुआं

E Cigarette Vs Delhi Air Pollution
Patrika Special News

कसाब, मेमन, अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर लटकाने की हरी झंडी प्रणव दा ने दी थी

pranab
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.