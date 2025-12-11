राजस्थान के इस शहर में बनेंगे 2 सिक्स लेन रोड, आठ माह में पूरा होगा काम, लोगों को मिलेगी राहत

बस स्टैंड से अजगर बाबा के थान तक सिक्स लेन निर्माण के लिए सर्वे पूरा हो चुका है। इस मार्ग पर निर्माण के दौरान 190 पेड़ प्रभावित होंगे, जबकि 271 विद्युत पोल शिफ्ट किए जाएंगे। दूसरी ओर सतपुलिया से देलवाड़ा रोड बाइपास तक सिक्स लेन का सर्वे जारी है। सर्वे पूरा होते ही पेड़ काटने व पोल शिफ्ट का काम शुरू होगा। दोनों मार्गों के लिए कुल 14 करोड़ रुपए से अधिक की लागत निर्धारित की गई है। इनमें पांच किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण शामिल है।