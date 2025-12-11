11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

अजमेर

राजस्थान के इस शहर में बनेंगे 2 सिक्स लेन रोड, आठ माह में पूरा होगा काम, लोगों को मिलेगी राहत

Beawar Six Lane Project : अगले वर्ष तक शहर को दो नए सिक्स लेन मिल जाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दोनों परियोजनाओं के लिए कार्यादेश जारी कर दिए हैं।

अजमेर

image

kamlesh sharma

Dec 11, 2025

AI Photo

ब्यावर। अगले वर्ष तक शहर को दो नए सिक्स लेन मिल जाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दोनों परियोजनाओं के लिए कार्यादेश जारी कर दिए हैं। आठ माह की समयवधि में बनने वाली इन सड़क परियोजनाओं से शहर में यातायात दबाव कम होगा और बाहरी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।

बस स्टैंड से अजगर बाबा के थान तक सिक्स लेन निर्माण के लिए सर्वे पूरा हो चुका है। इस मार्ग पर निर्माण के दौरान 190 पेड़ प्रभावित होंगे, जबकि 271 विद्युत पोल शिफ्ट किए जाएंगे। दूसरी ओर सतपुलिया से देलवाड़ा रोड बाइपास तक सिक्स लेन का सर्वे जारी है। सर्वे पूरा होते ही पेड़ काटने व पोल शिफ्ट का काम शुरू होगा। दोनों मार्गों के लिए कुल 14 करोड़ रुपए से अधिक की लागत निर्धारित की गई है। इनमें पांच किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण शामिल है।

बस स्टैंड-अजगर बाबा थान मार्ग

3 किमी का चौड़ीकरण, 780 लाख की लागत

शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल बस स्टैंड से अजगर बाबा के थान तक सिक्स लेन सड़क निर्माण का कार्यादेश जारी होने के बाद अब सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है।

सड़क विस्तारीकरण

लंबाई : 3 किलोमीटर
लागत : 780 लाख रुपए
पेड़ जद में : 190
शिफ्ट होने वाले पोल : 271
समय सीमा : आठ माह

सतपुलिया-देलवाड़ा रोड बाइपास
दो किमी विस्तारीकरण, 620 लाख की लागत

सतपुलिया से देलवाडा रोड बाइपास तक दो किलोमीटर लंबे सिक्स लेन निर्माण से शहर में आवागमन और सुगम होगा। यह मार्ग बस स्टैंड को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का सहज विकल्प उपलब्ध कराएगा।

सड़क विस्तारीकरण
लंबाई : 2 किलोमीटर
लागत : 620 लाख रुपए

इनका कहना है…
शहर में बस स्टैंड से अजगर बाबा के थान तक तीन किलोमीटर एवं सतपुलिया से देलवाडा रोड बाइपास तक दो किलोमीटर सिक्सलेन के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही इसके निर्माण का काम शुरू होगा। इन दो प्रमुख सड़कों के सिक्सलेन बनने से शहर के अंदरूनी दबाव में कमी आएगी। बस स्टैंड क्षेत्र, अजगर बाबा थान, सतपुलिया और देलवाड़ा रोड बाइपास पर वाहनों की आवाजाही अधिक सहज होगी।
खेमाराम, अधिशासी अभियंता, सानिवि, ब्यावर

11 Dec 2025 03:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान के इस शहर में बनेंगे 2 सिक्स लेन रोड, आठ माह में पूरा होगा काम, लोगों को मिलेगी राहत

