आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती : फरार डमी अभ्यर्थी दीपाराम गिरफ्तार, तीन दिन के रिमांड पर

परीक्षा परिणाम आने के बाद जब आरपीएससी में मूल आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र पर लगी फोटो का मिलान किया गया तो दोनों में काफी अन्तर आने पर संदेह गहराया। आयोग की जांच कमेटी की रिपोर्ट में आया कि अभ्यर्थी जगदीश मेघवाल ने डमी बैठाकर परीक्षा पास की थी। इसके बाद आरपीएससी ने सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। प्रकरण में मुख्य आरोपी जगदीश मेघवाल को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि डमी अभ्यर्थी दीपाराम फरार चल रहा था।