9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती : फरार डमी अभ्यर्थी दीपाराम गिरफ्तार, तीन दिन के रिमांड पर

राजस्थान लोकसेवा आयोग की द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जीवाड़े के एक मामले में फरार चल रहे डमी अभ्यर्थी को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Dec 09, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

अजमेर। राजस्थान लोकसेवा आयोग की द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जीवाड़े के एक मामले में फरार चल रहे डमी अभ्यर्थी को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रवेश पत्र की फोटो में टेम्परिंग कर मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दी थी।

प्रकरण में अनुसंधान कर रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अभय कमांड सेंटर) गणेशाराम ने बताया कि जालोर जिले के भीनमाल के पुनासा निवासी दीपाराम विश्नोई (31) को गिरफ्तार किया है। दीपाराम ने आरपीएससी की ओर से आयोजित द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में मूल अभ्यर्थी बाड़मेर गुड्ढा मलानी निवासी जगदीश मेघवाल की जगह पर परीक्षा दी थी। जगदीश ने प्रवेश पत्र में टेम्परिंग करके दीपाराम को अपनी जगह परीक्षा में बैठाया था।

फोटो मिलान में पकड़ा फर्जीवाड़ा

परीक्षा परिणाम आने के बाद जब आरपीएससी में मूल आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र पर लगी फोटो का मिलान किया गया तो दोनों में काफी अन्तर आने पर संदेह गहराया। आयोग की जांच कमेटी की रिपोर्ट में आया कि अभ्यर्थी जगदीश मेघवाल ने डमी बैठाकर परीक्षा पास की थी। इसके बाद आरपीएससी ने सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। प्रकरण में मुख्य आरोपी जगदीश मेघवाल को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि डमी अभ्यर्थी दीपाराम फरार चल रहा था।

नेटवर्क की पड़ताल

एएसपी गणेशाराम ने बताया कि आरोपी दीपाराम को सोमवार को अदालत में पेश किया। जहां से उसको 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। पुलिस पड़ताल में आरोपी दीपाराम ने बताया कि डमी अभ्यर्थी बनने के लिए उसने जगदीश मेघवाल से तीन लाख रुपए लिए थे। पुलिस आरोपी से वारदात में शामिल अन्य लोगों और उसके संभावित नेटवर्क के बारे में पूछताछ में जुटी है। आरोपी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य, बयान के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 04:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती : फरार डमी अभ्यर्थी दीपाराम गिरफ्तार, तीन दिन के रिमांड पर

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अजमेर से कोटा की राह हुई आसान, स्टेट हाईवे 26-ए तैयार, 30 किमी दूरी व 1 घंटा समय बचेगा

अजमेर

Ajmer Accident: कार की टक्कर से महिला व कोख में पल रहे शिशु की मौत

pregnant woman dies, pregnant woman dies in Pushkar, pregnant woman dies in Rajasthan, car accident, car accident in Pushkar, Ajmer accident, Rajasthan accident news
अजमेर

अजमेर में आरओबी-आरयूबी का आठ साल से अटका काम शुरू, लोगों ने जताई खुशी

अजमेर

राजस्थान में अमानवीय घटना: जन्म के चंद मिनट बाद ही मासूम को कचरे के ढेर में फेंक गई मां

baby boy
अजमेर

Rajasthan Assistant Professor Exam: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पलटा सिंगल बेंच का फैसला, अब तय समय पर ही होगी परीक्षा

Rajasthan High Court
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.