Dhirendra Shastri: राजस्थान आ रहे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, 200 बाउंसर संभालेंगे मोर्चा, अलर्ट मोड पर प्रशासन

शास्त्री के रोड शो को लेकर पुष्कर उपखंड अधिकारी गुरुप्रसाद तंवर के कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा, थानाधिकारी विक्रम सिंह और नगरपरिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने आयोजन समिति के गौरी शंकर शर्मा, विष्णु शर्मा सहित अन्य सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में कथा कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, साफ-सफाई और जन सुविधाओं के इंतजामों पर चर्चा की गई। प्रशासन ने आयोजकों से सभी व्यवस्थाओं, स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं की विस्तृत जानकारी मांगी है।