Jaya Kishori: अजमेर में कथा के दौरान मंच पर मुस्कुराने लगीं कथावाचक जया किशोरी, जानिए क्या हुआ था उस वक्त

अपेक्षा सिटी की डायरेक्टर अपेक्षा अग्रवाल ने कहा कि नानी बाई रो मायरो जैसी कथाएं समाज में भक्ति, विश्वास और सेवा भाव को सुदृढ़ करती हैं। सविता अग्रवाल ने कहा कि सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना से जागृति बढ़ती है। श्रद्धालुओं को धर्म की सेवार्थ सदैव तत्पर रहना चाहिए। अपेक्षा ग्रुप के चेयरमैन मनोज अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, नताशा अग्रवाल, बालमुकुंद, राजीव माथुर, कमल वाधवा, तेजपाल सारण, सतीश अग्रवाल, चन्द्रप्रकाश प्रजापत, आर्यभट्ट ग्रुप के डायरेक्टर डॉ. अमित शास्त्री और रिद्धिमा शास्त्री मौजूद रहे।