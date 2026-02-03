Rajasthan News : सीएम भजनलाल से मिलीं कथावाचक जया किशोरी, जानें क्या-क्या हुई बातचीत?

जयपुर।



राजस्थान की राजधानी में आध्यात्मिक और राजनीतिक जगत का एक सुंदर मेल देखने को मिला। विख्यात कथावाचक जया किशोरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस मुलाकात का केंद्र बिंदु 'युवा शक्ति और संस्कृति' रहा। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए जया किशोरी ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली और राजस्थान के बदलते स्वरूप पर अपने विचार साझा किए।



यह शिष्टाचार भेंट केवल एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह राजस्थान के सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के संकल्प को दोहराने का क्षण था। जया किशोरी ने मुख्यमंत्री को उनके भावी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं और राजस्थान की जनता की सेवा में उनके समर्पण को प्रेरणादायक बताया।