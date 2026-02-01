विमुक्त-घुमंतू समुदायों का राज्य स्तरीय सम्मेलन 22 को, समाज के मूलभूत अधिकारों और दस्तावेजी समस्याओं पर होगा मंथन

कार्यक्रम संयोजक राकेश बिडावत ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू समाज के मूलभूत अधिकारों, दस्तावेजी समस्याओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर साझा रणनीति बनाना है। सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संताराम ने कहा कि समुदाय के कई परिवार आज भी पहचान और मूल दस्तावेज बनवाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जिनके निदान और घुमंतू समुदाय के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की आवश्यकता पर भी चर्चा होगी।