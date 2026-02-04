नारी संवाद: महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और अधिकारों पर खुली चर्चा, प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम

कार्यक्रम में बताया गया कि जीवनशैली, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक दबाव का महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। वक्ताओं ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना जरूरी है। पाराशर ने कहा कि अलख फाउंडेशन आने वाले समय में पूरे राजस्थान में ऐसे हजारों कार्यक्रम आयोजित करेगा। इनसे जुटाए गए सुझाव और आंकड़े सरकार को सौंपे जाएंगे, ताकि महिलाओं के हित में ठोस और प्रभावी नीतियां बनाई जा सकें।