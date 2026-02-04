विश्व कैंसर दिवस: 2035 तक लगभग हर घर में होगा कैंसर का मरीज!, डॉक्टरों ने दी चेतावनी, यह है बड़े कारण

आज पूरी दुनिया में विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कैंसर की जो तस्वीर सामने आ रही है, वह डराने वाली है। जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा जीवनशैली, खान-पान और पर्यावरणीय हालात नहीं बदले तो वर्ष 2035 तक लगभग हर घर में एक कैंसर मरीज होगा। यह चेतावनी डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते जागरूक होने का आखिरी अलार्म है।