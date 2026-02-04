29 जनवरी को 4 लाख, फिर भारी गिरावट और अब अचानक ‘रॉकेट’ बनी चांदी, निवेशकों में खलबली, जानें कितने बढ़े भाव

Jaipur Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों ने इन दिनों राजस्थान के निवेशकों और आम खरीदारों को 'रोलर-कोस्टर राइड' पर बिठा दिया है। गुलाबी नगरी के सर्राफा बाजार में पिछले चार दिनों से जो मायूसी छाई थी, वह बुधवार सुबह अचानक एक 'तूफानी' तेजी में बदल गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) खुलते ही भावों में ऐसा उछाल आया कि देखते ही देखते चांदी 15,000 रुपये प्रति किलो और सोना 6,000 रुपये से ज्यादा महंगा हो गया।