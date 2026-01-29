चांदी 4 लाख पार, विशेषज्ञों का कहना 6 लाख तक जा सकते हैं दाम, जयपुर के ज्वेलर्स ने बताई सच्चाई

बाजार के जानकारों और वैश्विक वित्तीय विशेषज्ञों, जिनमें …रिच डैड पुअर डैड… के प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट कियोसाकी भी शामिल हैं, साथ ही एलबीएमए यानी लंदन बुलियान मार्केट एसोसिएशन के ताजा सर्वे का अनुमान है कि यह तो बस शुरुआत है। ताजा सर्वेक्षणों के मुताबिक, इस वर्ष के अंत तक चांदी की कीमतें 5 लाख से 6 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती हैं। जयपुर सर्राफ समिति बड़ी चौपड़ के मंत्री अश्विनी तिवारी के ने बताया कि हम करीब चालीस साल से कारोबार कर रहे हैं, पूरा जीवन हो गया विदेशी बाजार में चांदी पचास डॉलर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन दो से तीन महीने में ही सौ डॉलर तक जा पहुंची। यह तेजी असाधारण है। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को चांदी 50 डॉलर प्रति औंस पर थी। 45 साल से ज्वेलरी बिजनेस कर रहे कारोबारी भीम जैन ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय उछाल का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा है। निवेशक खुश हैं, शादियों में खरीदारी नहीं हो रही, ज्वेलर मक्खी मार रहे हैं, चांदी के बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं। अजीब ही माहौल है जो समझ से परे है।