SI Exam: 7.70 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम; पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस

परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी, फ्लाइंग स्क्वॉड की तैनाती और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी अनिवार्य की गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में साइबर कैफे और ई-मित्र केंद्रों को परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थियों की पहचान के लिए क्यूआर कोड युक्त प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे बहु-स्तरीय सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।