Traffic Advisory: जयपुर शहर का यह महत्वपूर्ण रेलवे फाटक 12 मई को 10 घंटे रहेगा बंद, यातायात होगा प्रभावित

मामले की गंभीरता को समझते हुए टीटीई अंकित महर ने तुरंत सीएमआई कंट्रोल जयपुर को सूचना दी और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। बालक के पिता से संपर्क स्थापित किया गया तथा स्थानीय पुलिस को भी जानकारी दी गई। जांच में पता चला कि मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं मिलने से नाराज होकर बालक घर छोड़कर चला आया था। रेलवे स्टाफ ने उसे समझाया और सुरक्षित संरक्षण में लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए रेलवे सुरक्षा बल अलवर को सुपुर्द कर दिया।