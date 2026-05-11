राजस्थान में यहां बस स्टैण्ड क्षेत्र में बनेगी फोरलेन सड़क, 4-4 मीटर चौड़ी रोड का कार्य हुआ शुरू

रावतसर कस्बे में जलदाय विभाग की ओर से पाइप लाइन बिछाने के लिए विभिन्न वार्डों की सड़कें तोड़ दी गईं, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद भी सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई गई। इससे जगह-जगह गहरे गड्ढे और उखड़ी सड़कें आमजन के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग ने पाइप लाइन डालने के बाद सड़कें ऐसे ही छोड़ दीं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालक जोखिम उठाकर निकल रहे हैं, जबकि चौपहिया वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए पैदल निकलना भी मुश्किल बना हुआ है।