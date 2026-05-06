जयपुर में दर्दनाक हादसा: बस की टक्कर से डिवाइडर कूदकर एम्बुलेंस से भिड़ी बोलेरो, मरीज समेत 6 घायल, गाड़ियों के उड़े परखच्चे

एक्सीडेंट के बाद जयपुर-सीकर हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। हादसे के कारण दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं और करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बोलेरो और एम्बुलेंस को बीच सड़क से हटवाया। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे पर यातायात को फिर से सुचारु किया जा सका। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस चालक की लापरवाही और अत्यधिक गति के कारण यह हादसा हुआ। बस की गति इतनी अधिक थी कि टक्कर के बाद बोलेरो को संभलने का मौका ही नहीं मिला। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रहीं है।