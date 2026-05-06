राजस्थान पुलिस की अनूठी पहल: अब थानों में होगा युवाओं का एक्सेस, ‘यूथ CLG’ से जुड़ेंगे प्रदेश के युवा

बता दें कि इसके माध्यम से युवाओं को सीधे पुलिसिंग और सामुदायिक सुरक्षा गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं का चयन बेहद पारदर्शी और सख्त मानकों पर आधारित होगा। इच्छुक युवाओं को स्थानीय स्तर पर आवेदन करना होगा, जिसके बाद साक्षात्कार और पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।