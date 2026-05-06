New Railway Project : मोदी सरकार ने राजस्थान को दी नई रेल कनेक्टिविटी की सौगात, जानें ‘गदगद’ सीएम भजनलाल ने क्या कहा? 

मल्टीट्रैकिंग की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन असली उत्साह इस बात को लेकर है कि क्या इन नए ट्रैक्स के तैयार होते ही राजस्थान को दिल्ली और मुंबई के लिए कुछ 'सुपरफास्ट' सरप्राइज मिलने वाले हैं? रेलवे सूत्रों की मानें तो यह सिर्फ बुनियादी ढांचे का विस्तार नहीं है, बल्कि राजस्थान के रेल नक्शे को पूरी तरह से री-डिजाइन करने की तैयारी है। आखिर वो कौन से 19 जिले हैं जिनकी किस्मत इस ₹23,000 करोड़ के निवेश से चमकने वाली है? इसका विस्तृत रूट मैप जल्द ही सामने आने की उम्मीद है।