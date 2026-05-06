Jaipur Petrol Pump Raid: पेट्रोल पंपों की ‘कालाबाजारी’ आई सामने, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा तक शिकायतें पहुंचीं तो विभाग के अधीन विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की तीन टीमें बनाई गईं। सोमवार को जांच में पंप संचालकों का खेल उजागर हुआ। प्रति पांच लीटर पेट्रोल-डीजल में 40 एमएल तक कम दिया जा रहा था और महीने में 70 हजार से 1 लाख रुपए तक की कमाई हो रही थी। गड़बड़ी मिलने पर तीनों पंपों के 12 नोजल सीज कर दिए गए।