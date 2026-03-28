PM Modi की मीटिंग के बाद राजस्थान में हलचल, पेट्रोल-डीजल-LPG को लेकर आई ये बड़ी अपडेट 

खाड़ी देशों में उपजे हालातों के बीच भारत सरकार और राजस्थान सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुक्रवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद, शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक का मुख्य एजेंडा प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं— पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और उर्वरक (Fertilizer) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना रहा।