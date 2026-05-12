12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Paper Leak: पेपर लीक मामले में SOG की बड़ी कार्रवाई, RPSC के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष शिवसिंह को हिरासत में लिया

Rajasthan Paper Leak: राजस्थान में पेपर लीक मामलों की जांच अब आरपीएससी के शीर्ष स्तर तक पहुंच गई है। कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा-2022 में बड़े खुलासों के बाद एसओजी ने पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. शिवसिंह राठौड़ को हिरासत में लिया है। बाबूलाल कटारा के कबूलनामे के बाद एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

May 12, 2026

RPSC shiv singh Rathore

RPSC के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष शिवसिंह (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों की जांच लगातार गहराती जा रही है। अब इस मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. शिवसिंह राठौड़ को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मंगलवार सुबह एसओजी की टीम जोधपुर स्थित उनके आवास पहुंची और उन्हें जयपुर लाकर करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। इस कार्रवाई के बाद भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

एसओजी ने आरपीएससी के एक कर्मचारी को भी हिरासत में लिया है। हालांकि उसकी भूमिका को लेकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक नेटवर्क आयोग के भीतर किस स्तर तक सक्रिय था और इसमें किन-किन लोगों की मिलीभगत रही।

60 लाख में बिका था पेपर

एडीजी एसओजी विशाल बंसल के अनुसार, कृषि विज्ञान विषय की प्राध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 के पेपर लीक मामले में आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए। कटारा पहले से तीन अन्य पेपर लीक मामलों में गिरफ्तार चल रहा है। पूछताछ में सामने आया कि कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा का पेपर करीब 60 लाख रुपए में बेचा गया था। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाते हुए एसओजी ने आयोग के तत्कालीन अधिकारियों और सदस्यों से पूछताछ शुरू की है।

बैक डेट की डिग्रियों का भी मामला

गौरतलब है कि आरपीएससी ने 54 पदों के लिए प्राध्यापक कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 अक्टूबर 2022 को किया था। परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया पूरी कर दिसंबर 2023 में अंतिम परिणाम जारी किया गया था। लेकिन बाद में शिकायतें सामने आईं कि कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी और बैक-डेट की डिग्रियों के आधार पर नौकरी हासिल की। इनमें चूरू स्थित एक निजी विश्वविद्यालय की मार्कशीटों का मामला भी सामने आया था।

बाबूलाल कटारा ने क्या बताया?

एसओजी जांच में यह भी सामने आया है कि पेपर लीक के जरिए कुछ अभ्यर्थियों को पहले से प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए गए थे। बाबूलाल कटारा ने पूछताछ में पेपर बेचने की बात स्वीकार की है, जिसके बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई है। अब यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या इस भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया दोबारा जांची जाएगी और क्या सरकार एसआई भर्ती-2021 की तरह इस परीक्षा को भी रद्द करने पर विचार करेगी।

58 दिन रहे कार्यवाहक अध्यक्ष

डॉ. शिवसिंह राठौड़ 2 दिसंबर 2021 से 29 जनवरी 2022 तक आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे। इससे पहले वे आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। एसओजी अब उनके कार्यकाल और आयोग की आंतरिक प्रक्रियाओं से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

NEET Paper Leak: भड़के अशोक गहलोत, बोले- ‘OMR शीट का खेल दबा दिया गया’
जयपुर
Ashok Gehlot

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

RPSC

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 May 2026 08:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Paper Leak: पेपर लीक मामले में SOG की बड़ी कार्रवाई, RPSC के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष शिवसिंह को हिरासत में लिया

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

NEET पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा : जयपुर से पहले इन शहरों में पहुंचा पर्चा, अब CBI के हाथ कमान

NEET Paper Leak
जयपुर

Yamuna Water: यमुना जल समझौते पर बड़ा अपडेट, शेखावाटी की बुझेगी ‘प्यास’, मंत्री सुरेश सिंह रावत पहुंचे उत्तराखंड

Yamuna water agreement, Shekhawati water supply, Lakhwar dam project, Renuka dam project
जयपुर

Rajasthan Weather Update : राजस्थान में यहां बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ बारिश, ओले भी गिरे

rajasthan weather update alwar rain news
जयपुर

आपकी बात

Neet Exam cancelled
ओपिनियन

Road Project: राजस्थान में बिछेगा सड़कों का जाल, केंद्र सरकार ने दी बंपर सौगात, 3219 KM लंबी सड़कें हुई स्वीकृत

Rajasthan Road Project, Rajasthan highway news, Road Project in Rajasthan, road development, village road news
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.