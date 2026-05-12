Rajasthan Paper Leak: पेपर लीक मामले में SOG की बड़ी कार्रवाई, RPSC के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष शिवसिंह को हिरासत में लिया

जयपुर। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों की जांच लगातार गहराती जा रही है। अब इस मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. शिवसिंह राठौड़ को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मंगलवार सुबह एसओजी की टीम जोधपुर स्थित उनके आवास पहुंची और उन्हें जयपुर लाकर करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। इस कार्रवाई के बाद भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।