Road Project: राजस्थान में बिछेगा सड़कों का जाल, केंद्र सरकार ने दी बंपर सौगात, 3219 KM लंबी सड़कें हुई स्वीकृत

राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में करीब 8 हजार 584 किलोमीटर लंबाई की 912 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इस चरण में मुख्य मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों के उन्नयन से कृषि मंडियों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच आसान हुई है। ग्रामीण संपर्क को मजबूत आर्थिक नेटवर्क का रूप देने में यह चरण महत्वपूर्ण साबित हुआ है। केंद्र सरकार ने योजना की अवधि मार्च 2025 से बढ़ाकर मार्च 2028 तक करने की मंजूरी दी है। साथ ही योजना का संशोधित कुल वित्तीय परिव्यय 83 हजार 977 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।