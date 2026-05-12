No Helmet No Petrol अभियान: राजस्थान पुलिस की सख्त सड़क सुरक्षा मुहिम, जान बचाने की अनोखी पहल

Road Safety Campaign
जयपुर. राजस्थान पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को हेलमेट पहनने की आदत डालने के लिए एक अनूठी और प्रभावी पहल शुरू की है। अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा।
धौलपुर पुलिस की ओर से शुरू किए गए #NoHelmetNoPetrol अभियान की सराहना सोशल मीडिया पर हो रही है। राजस्थान पुलिस के आधिकारिक हैंडल पर जारी इस पोस्ट में साफ कहा गया है – “हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं!” यह अभियान सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
आंकड़ों के अनुसार, भारत में दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें सिर की चोट के कारण होती हैं। हेलमेट पहनने से इन चोटों में 70 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। लेकिन जागरूकता के बावजूद कई लोग हेलमेट को गंभीरता से नहीं लेते। इन्हीं को ध्यान में रखकर धौलपुर पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर यह नियम लागू किया है।
पुलिस का कहना है कि यह अभियान किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को अपनी और दूसरों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए है। पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले हर दोपहिया सवार को हेलमेट पहने हुए दिखाना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को तेल नहीं दिया जाएगा।
राजस्थान पुलिस ने इस अभियान को पूरे राज्य में फैलाने का संकेत भी दिया है। धौलपुर पुलिस के इस कदम की मुख्यमंत्री कार्यालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी टैग किया गया है, जिससे लगता है कि यह पहल जल्द ही बड़े स्तर पर लागू हो सकती है।
सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि केवल चालान काटने से काम नहीं चलता, सख्ती के साथ जागरूकता जरूरी है। एक यूजर ने लिखा, “जब तक सख्ती नहीं होगी, लोग हेलमेट को गंभीरता से नहीं लेंगे।”राजस्थान पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि सड़क पर निकलने से पहले हेलमेट जरूर पहनें। क्योंकि जान की कीमत किसी भी चीज से ज्यादा है। यह अभियान न सिर्फ दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल भी बन सकता है।
राजस्थान पुलिस (धौलपुर) के “No Helmet No Petrol” अभियान जैसा अभियान देश के अन्य राज्यों में भी चल रहा है।-
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग