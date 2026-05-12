No Helmet No Petrol अभियान: राजस्थान पुलिस की सख्त सड़क सुरक्षा मुहिम, जान बचाने की अनोखी पहल

सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि केवल चालान काटने से काम नहीं चलता, सख्ती के साथ जागरूकता जरूरी है। एक यूजर ने लिखा, “जब तक सख्ती नहीं होगी, लोग हेलमेट को गंभीरता से नहीं लेंगे।”राजस्थान पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि सड़क पर निकलने से पहले हेलमेट जरूर पहनें। क्योंकि जान की कीमत किसी भी चीज से ज्यादा है। यह अभियान न सिर्फ दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल भी बन सकता है।