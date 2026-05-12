Literary Award: राजस्थानी और हिंदी भाषा के युवा लेखक कुमार अजय को मिला सुरजाराम जालीवाला राजस्थानी सृजन सम्मान

चूरू जिले के घांघू गांव में 24 जुलाई 1982 को जन्मे कुमार अजय ने साहित्यिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। राजस्थानी में उनके कविता संग्रह ‘संजीवणी’, ‘ऊभौ हूं अजै’ और ‘रिंकी टेलर’ विशेष रूप से चर्चित रहे हैं। हिंदी में उनका कविता संग्रह ‘कहना ही है तो कहो’, डायरी पुस्तकें ‘मैं चाहूं तो मुस्करा सकता हूं’ तथा ‘आत्माओं में घुले दुख’ पाठकों और समीक्षकों के बीच सराही गई हैं। इसके अलावा उन्होंने संपादन और अनुवाद के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।