NEET Exam 2026 Cancel : ‘राजस्थान सरकार ने दो सप्ताह तक छिपाया पेपर लीक’, अशोक गहलोत का सबसे बड़ा बयानी हमला

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 के रद्द होने के बाद अब राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की वर्तमान भाजपा सरकार पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। गहलोत का दावा है कि राजस्थान सरकार को पेपर लीक की जानकारी दो सप्ताह पहले ही मिल गई थी, लेकिन इसे जानबूझकर छिपाया गया।