Gold Theft: जयपुर में सोना चोरी कर ले गए बदमाश, अब पुलिस कर रहीं आरोपियों की तलाश, CCTV में कैद वारदात

इसके बाद बदमाश ने दुकानदार को बाहर जाने से रोका और सोने का भाव पूछकर बातों में उलझा लिया। उसने कहा कि उसे 100 मिलीग्राम पक्का सोना चाहिए। जिसकी कीमत 1550 रुपए थी। विश्वास में आकर दुकानदार ने अंदर से सोने की डिब्बी निकाली और उसे दिखाने लगा। शातिर चोर ने इसके बाद सोने की कान की बालियां दिखाने की डिमांड रख दी। जैसे ही शंकर सोनी बालियां निकालने के लिए नीचे झुके, बदमाश ने अपनी फुर्ती दिखाई और हाथ की सफाई से पक्के सोने वाली डिब्बी चोरी कर ली। जिसमें करीब 20 ग्राम वजन के पक्के सोने के 4-5 टुकड़े थे। वर्तमान बाजार दर के हिसाब से इनकी कीमत लगभग 3.25 लाख रुपए बताई जा रही है।