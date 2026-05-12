Weather Update 12 May : राजस्थान में लू का रेड अलर्ट, देश में सबसे गर्म शहर रहा बाड़मेर, जानें अगले 5 दिन का मौसम

Weather Update 12 May : मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बारां, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों में दिन और रात दोनों समय लू चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में अगले 4 से 5 दिन तक हीटवेव और ऊष्णरात्रि की स्थिति बनी रह सकती है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भी तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। कई स्थानों पर गर्म हवाओं के साथ रात का तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जिससे लोगों को दिन के साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी।